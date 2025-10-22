Sin cerrarse las puertas de la escena independiente, Mustafa Ali encontró en TNA una nueva casa tras su salida de la WWE. Sin embargo, quizá la abandone pronto.

► Mustafa Ali podría terminar con TNA en 2026

¿Cómo podemos adelantar esto? Según nuestros compañeros de Fightful, el contrato del luchador con la compañía expira a finales de este mismo 2025 y no tendría pensado renovarlo antes de conocer qué otras opciones tiene. El mismo informe recuerda el reciente regreso que protagonizó en su anterior empresa cruzando el puente hacia NXT y que el encargado de esta marca, Shawn Michaels, siempre lo ha apoyado.

«Fightful Select ha confirmado que el contrato de Mustafa Ali se extiende hasta finales de 2025, y que por ahora parece estar manteniendo sus opciones abiertas. Nos informan que Ali fue “bien recibido” en NXT cuando apareció allí, ya que Shawn Michaels ha sido desde hace tiempo uno de sus grandes defensores».

¿Te gustaría que Mustafa Ali vuelva a tiempo completo a la WWE o prefieres que siga en TNA?