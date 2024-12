Mustafa Ali analiza posible retorno a WWE

Mustafa Ali fue despedido por la WWE en el 2023, hecho que salió de la nada ya que estaba programado para enfrentar a Dominik Mysterio en NXT No Mercy por el Campeonato Norteamericano NXT, cuando parecía que su carrera allí estaba tomando un nuevo aire. Ahora trabaja en TNA y en la escena independiente, pero ha afirmado que mantiene todavía una buena relación con sus ex empleadores.

► Mustafa Ali tiene buenas relaciones con gente en WWE

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», el ex WWE señaló que está abierto a regresar a la empresa y mencionó que todavía tiene contacto con algunas personas en la compañía. Sin embargo, no se mostró muy apurado en volver y espera que simplemente se den las circunstancias adecuadas para volver.

«El negocio va muy bien para ellos, creo que hay un camino de regreso allí. Hay buenas relaciones, hay un buen contacto allí. Incluso la liberación fue muy agradable, se enviaron muchos mensajes agradables. Al final del día, depende de mí, ¿verdad? Si construyo algo que sea rentable y algo que ellos vean, oh, esto encaja. Con la lucha libre, todo está en el lugar correcto, en el momento correcto. Tiene que ser adecuado para ellos, tiene que ser adecuado para mí, va a ser en el momento correcto, tiene que ser en el lugar correcto».

Durante los últimos meses antes de su despido, Mustafa Ali solicitó públicamente salir de la WWE, aunque ese deseo no le fue concedido, aunque no ha compartido mayores detalles de esta situación. Sin embargo, su paso por la compañía estuvo lleno de altibajos, ya que pasó de destacarse en la división crucero a ser un desafortunado líder en Retribution, y finalmente terminó ganando algo de notoriedad en NXT hasta su salida, intercalándose algunos periodos prolongados fuera de las pantallas.