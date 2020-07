Quien fuera Campeón de Peso Crucero, antes de que el título pasara a formar parte de NXT, la cara de 205 Live durante varios meses, así como en sus inicios Campeón de Parejas de la marca amarilla, está ahora trabajando como discípulo de Seth Rollins.

No parece un papel a la altura de su talento pero le está sirviendo para mantenerse en primera plana semana tras semana en Monday Night Raw. Y sigue dando pasos adelante por este camino: Murphy tiene nueva música de acuerdo a su rol junto al "Mesías".

► Murphy tiene nueva música en WWE

La propia empresa acaba de confirmar en Twitter que el nuevo tema de entrada del luchador autraliano se llama Disciple.

"Iniciado. El nuevo tema de entrada de Murphy, Disciple, está disponible ahora en YouTube".

Anteriormente, el ex Campeón de Parejas Raw tuvo otros dos temas de entrada, uno de ellos llamado Opposite Ends of the World. Con esta noticia se confirma además que Murphy está cada día más dentro del credo de Rollins. Pero en algún momento va a necesitar dar un paso adelante. Es decir, hasta ahora se ha centrado en acompañar a su líder mientras da una golpiza a sus oponentes cuando se lo ordenan. ¿Tendrá una historia más interesante próximamente?

Anoche, el australiano ayudó al "Mesías" a dar una golpiza tanto a Dominik como a Aleister Black, a quien atacó el ojo con la punta de la escalera, como a Rey Mysterio. Aunque cabe mencionarse que Murphy dudó un poco antes de hacerlo y Rollins le tuvo que dar una bofetada. Más adelante en el programa, venció en un mano a mano a Humberto Carrillo. A ver si esa duda que surgió es el comienzo de algo. Sino, al menos vivió un buen show.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.