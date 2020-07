El 2020 ha sido muy poco amable con la lucha libre, pues desgraciadamente muchos gladiadores han perdido la vida y ahora se suma uno más, el luchador Golden Bull, quien estaba hospitalizado en la Ciudad de México.

El hermano del gladiador informó la muerte del luchador, quien apenas el 11 de julio perdió a su padre el Espiral Negro, quien también estaba internado. La sorpresiva muerte hizo que muchos luchadores lamentaran el hecho, pues si bien, Golden Bull no era el luchador más famoso, sí era respetado y querido en el ramo independiente por su gran profesionalismo.

"No hay palabras para describir esto, primero Espiral Negro y Ahora Golden Bull, aparte de ser compañeros y amigos, eran grandes personas", comentó el luchador del CMLL, el Hijo del Signo.

No hay palabras para describir esto primero Espiral Negro y ahora Golden Bull 😥😥aparte de ser compañeros y amigos ... Posted by Hijo Del Signo on Wednesday, July 22, 2020

"Con profunda tristeza te despido mi querido Golden Bull gracias por tantos años gracias por tu sapiencia gracias por tu amistad, no tengo palabras... para tu amada familia siento su dolor a flor de piel, descansa en paz a lado de tu padre no te digo adiós si no hasta pronto", dijo por su parte Rossy Moreno.

Com profunda tristeza te despido mi querido Golden Bull gracias por tantos años gracias por tu sapiencia gracias por tu... Posted by Rossy Moreno on Wednesday, July 22, 2020

►El Luchador Golden Bull perdió a su padre Espiral Negro hace pocos días

Tanto Golden Bull como Espiral Negro estuvieron internados en un hospital, aunque no se saben las causas pese a que muchos especulan que se trataba de coronavirus, esto no ha sido confirmado por nadie de sus personas cercanas.

Hola! A todos mis amigos les pido una oración para todos los que están en los hospitales y en especial a mis grandes... Posted by Rey Neza on Saturday, July 4, 2020

Y tras varios días internados, el primero en fallecer fue Espiral Negro y ahora su hijo Golden Bull.