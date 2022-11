Murió Jason David Frank y la lucha libre reacciona

La muerte de Jason David Frank, el Green Power Ranger, sorprendió a todo el mundo del entretenimiento, pues Frank ya era conocido como el Ranger legendario y tenía un séquito importante de aficionados.

Algunos de esos fans estaba en el mundo de la lucha libre, pues el actor se declaró aficionado de este deporte espectáculo y tenía a algunos amigos en la industria; además, muchos de los luchadores de ahora crecieron viéndolo.

Uno de los más afectados fue Xavier Woods, quien incluso era amigo del actor y a quien tuvo en su canal de YouTube llamado «UpUpDownDown».

Woke up to the news that Jason David Frank has passed away. As the green/white ranger he had a huge impact on my childhood. When I finally got the chance to meet him he was always kind to me. Really gonna miss him pic.twitter.com/Oklo4kNyNn

Johnny Gargano, otro de los luchadores de WWE, manifestó su pena al recordar que siempre fue su ranger favorito y lo veía cuando era niño.

The news about Jason David Frank is absolutely heartbreaking, man..

Before Pro Wrestling.. Power Rangers was my EVERYTHING when I was little.. and Tommy Oliver was my hero.

I wore my Green/White Ranger costume that my Mom made me and pretended to be him literally every day.. pic.twitter.com/7ykrAulhsu

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) November 20, 2022