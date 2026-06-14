Mundial 2026: Japón empató 2-2 con Países Bajos sobre la hora

En un emocionante partido que dio inicio al Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Japón logró rescatar un valioso punto tras empatar sobre la hora con Países Bajos.

► Así fue el empate entre Japón y Países Bajos en el Mundial 2026

El juego se llevó a cabo en el Estadio de Dallas, de Arlington, Texas. Tras una primera parte muy cerrada, con los equipos cautelosos, en la segunda parte llegaron los cuatro goles.

El nombre comercial del Estadio de Dallas es el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Allí, WWE realizó WrestleMania 32 en 2016, en donde Roman Reigns le quitó el Campeonato WWE a Triple H en el evento estelar.

Y también, WrestleMania 38 en 2022, en donde en la Noche Uno, Roman Reigns venció a Brock Lesnar y en la Noche Dos, «Stone Cold» Steve Austin salió del retiro para vencer a Kevin Owens en una súper libre.

El defensa Virgil van Dijk, del Liverpool, abrió el marcador con un buen cabezazo tras un centro de Ryan Gravenberch.

Seis minutos después, al 56, el delantero Keito Nakamura empató rápidamente el encuentro tras un disparo al área que desvió un defensa rival.

Y ocho minutos más tarde, al 64, Países Bajos logró el 2-1 parcial, gracias a una gran jugada individual de la figura del partido, Crysencio Summerville, quien enganchó hacia dentro y lanzó la pelota, para que con ayuda del palo, entrara en la red.

Japón fue dominado el resto del encuentro, pero sobre los últimos minutos, se pusieron las pilas y metieron más intensidad.

Al minuto 89, tras un tiro de esquina, Kogi Ogawa le robó la posición a Virgil van Dijk y le ganó en el juego aéreo, algo bastante difícil de lograr. Su cabezazo se desvió en su compañero, Daichi Kamada, quien logró de manera fortuita, con este rebote, sellar el empate definitivo del partido.

Cuando parecía que Países Bajos se quedaba con la victoria, la persistencia de los «Samuráis Azules» dio frutos en el último suspiro para rescatar un valioso punto en su debut mundialista.



