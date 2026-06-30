Mundial 2026: Brasil, Paraguay y Marruecos clasifican a octavos de final

¡Vaya jornada de drama absoluto y emociones al límite en los dieciseisavos de final del Mundial 2026! La épica y el sufrimiento de último minuto fueron los grandes protagonistas en Los Ángeles y Houston.

► Así se vivieron las primeras fechas de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por un lado, Canadá hizo historia grande al meterse por primera vez en los octavos de final de una Copa del Mundo tras vencer agónicamente por 1-0 a una combativa Sudáfrica. El héroe de la «Hoja de Maple» fue Stephen Eustáquio, quien al minuto 90 cazó un despeje defectuoso y, sin dejar caer el balón, clavó un derechazo imperial en el ángulo.

El partido también estuvo marcado por el regreso y debut en el torneo de Alphonso Davies tras superar su lesión. Ahora, los norteamericanos esperan rival en octavos, el cual saldrá del choque entre Países Bajos y Marruecos.

Por el otro, en el NRG Stadium de Houston, Brasil firmó una remontada con tintes dramáticos para batir 2-1 a Japón. Los nipones sorprendieron en la primera mitad con un golazo de Kaishu Sano tras un robo en el mediocampo.

Sin embargo, el pentacampeón reaccionó con orgullo en el complemento: el capitán Casemiro puso el empate de cabeza y, cuando todo parecía destinado a la prórroga, Gabriel Martinelli apareció al minuto 90+5′ para sellar la clasificación sobre la hora. Brasil ya está en octavos y espera al ganador de Costa de Marfil vs. Noruega.

📝 Incidencias: Canadá 1 – 0 Sudáfrica (16avos) Minuto Suceso Detalle del Evento 43′ 🧤 Muralla Africana Jugada caótica en el área. Los defensores salvan dos veces sobre la línea y el arquero Ronwen Williams desvía de forma espectacular un misil de Tajon Buchanan. 45’+ ❌ Polémica / No Penal Richie Laryea cae dentro del área tras un choque con Mudau. El colegiado portugués João Pinheiro dictamina que no hay infracción, desatando las quejas canadienses. 75′ 🚀 Ingreso de Lujo Alphonso Davies ingresa de cambio y debuta en el Mundial tras superar una lesión. Su entrada revoluciona por completo el ataque de los dirigidos por Jesse Marsch. 90′ ⚽ ¡GOL HISTÓRICO! Stephen Eustáquio captura un rechazo corto en la frontal y, con un soberbio derechazo de primera, la clava en el ángulo para el 1-0 definitivo. ¡Histórica clasificación!

📝 Incidencias: Brasil 2 – 1 Japón (16avos) Minuto Suceso Detalle del Evento 29′ ❌ Gol de Japón Sorpresa en Houston. Kaishu Sano roba un balón en la mitad, conduce la contra y saca un bombazo ajustado al poste, inalcanzable para Alisson (0-1). 56′ ⚽ Empate de Cabeza Asedio de la ‘Canarinha’. Bruno Guimarães mete un centro preciso al segundo palo y Casemiro se eleva con potencia para fusilar al portero Suzuki (1-1). 58′ 💥 ¡Al poste Vinícius! Jugada mágica de Vinícius Júnior por la banda, elude a tres rivales y saca un sutil disparo con el exterior que el portero roza lo suficiente para estrellarlo en el palo. 90’+5′ ⚽ ¡MILAGRO SOBRE LA HORA! Cuando moría el partido, Guimarães asiste magistralmente a Gabriel Martinelli dentro del área. El del Arsenal controla y define con clase al ángulo lejano (2-1). ¡Brasil a octavos!

¡Día de batacazos históricos y absolutos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026! Boston y Monterrey fueron testigos de cómo el libreto de los favoritos se hizo pedazos a manos del orden, el corazón y las monumentales actuaciones de los arqueros de Paraguay y Marruecos.

Por un lado, Paraguay rompió todos los mitos futbolísticos al eliminar a Alemania por penales tras un espeso 1-1 en los 120 minutos. El equipo de Gustavo Alfaro, que entró a los cruces rozando la ventana de los mejores terceros, anuló por completo a la maquinaria de Julian Nagelsmann gracias al gol histórico de Julio Enciso en el tiempo regular y a un excelso Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, quien atajó dos penales en la tanda definitiva (a Havertz y Woltemade) antes de que Jonathan Tah la mandara a las nubes. José Canale selló el cobro definitivo, desatando las lágrimas paraguayas y decretando el fin de una era para Die Mannschaft, que encadena su tercer fracaso mundialista consecutivo.

Por el otro, Marruecos volvió a vestirse de gigante africano al despachar en penales (3-2) a los Países Bajos de Ronald Koeman. En los 120 minutos, la tónica fue de dominio marroquí ante una «Naranja Mecánica» austera y replegada que se había adelantado con gol de Cody Gakpo. El premio a la insistencia africana llegó sobre la hora gracias al testarazo de Issa Diop para el 1-1. En la tanda definitiva, la jerarquía y genialidad de Yassine Bounou bajo los tres palos marcaron la diferencia. Marruecos avanza a los octavos de final, donde protagonizará un electrizante duelo ante Canadá.

📝 Incidencias: Paraguay 1 (4) – (2) 1 Alemania (16avos) Fase Acontecimiento Detalle del Evento 90′ / 120′ 🇵🇾 Hito de Enciso Julio Enciso mete un soberbio cabezazo para anotar el primer gol de Paraguay en toda su historia dentro de una fase eliminatoria de un Mundial. Alemania empata y estira el juego a la prórroga. Tanda 🧤 Muralla Guaraní El guardameta paraguayo Orlando Gill agiganta su figura en el amanecer de la tanda deteniendo de manera fantástica el remate cruzado de Kai Havertz. Tanda 🧤 Segundo Manotazo En el cuarto turno teutón, Orlando Gill le adivina el disparo a Woltemade. Pese a los posteriores fallos de Sanabria y Balbuena, Paraguay sostiene la ventaja. Tanda 🔥 ¡HISTORIA PURA! Jonathan Tah vuela su disparo por encima del travesaño en el sexto tiro alemán. Acto seguido, el defensor José Canale define con templanza para consumar el triunfo paraguayo (4-2).