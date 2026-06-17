Mundial 2026: Argentina goleó con 3 tantos de Messi a Argelia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una jornada más, este martes 16 de junio de 2026, que terminó con 16 goles en 4 partidos.
► Así fue la más reciente jornada del Mundial 2026
A primera hora, Francia, liderado por un gran Kylian Mbappé, quien guio el triunfo contra Senegal.
Con sus goles, Mbappé se convirtió en el máximo anotador histórico de Francia con 58 goles.
Después, Erling Haaland dio cátedra de buen fútbol en su debut, que marcó el regreso de Noruega a una Copa del Mundo tras 28 años.
En el horario estelar, Lionel Messi anotó su primer hat-trick en la historia de los Mundiales y se convirtió, de paso, en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 16 goles, misma cifra que comparte con el ya retirado Miroslav Klsoe de Alemania.
Finalmente, en el último partido de la noche, Jordania logró un gol histórico. Ali Olwan marcó el primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales, pese a caer 3-1 ante Austria.
|Partido
|Resultado
|Estadio (Nombre Comercial)
|Figura del Partido
|Puntaje
|Francia vs. Senegal
|3 – 1
|MetLife Stadium (N. York/N. Jersey)
|Kylian Mbappé (Francia)
|7.3
|Irak vs. Noruega
|1 – 4
|Gillette Stadium (Boston)
|Erling Haaland (Noruega)
|8.5
|Argentina vs. Argelia
|3 – 0
|GEHA Field at Arrowhead (Kansas City)
|Lionel Messi (Argentina)
|9.6
|Austria vs. Jordania
|3 – 1
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|Romano Schmid (Austria)
|7.8