El día de ayer, los fanáticos de WWE y del mexicano Andrade el Ídolo, se sorprendieron luego de descubrir que el talentoso luchador estaba afuera de WWE. Poco a poco, se ha sabido más detalles y ha habido más reportes.

Inicialmente, Sean Ross Sapp de Fightful Select especuló con que Andrade había solicitado su liberación contractual, su salida de WWE. Pero, Jon Alba de Sports Illustrated reportó posteriormente que Andrade habría sido despedido de WWE.

► Las teorías tras la salida de Andrade el Ídolo de WWE

Y, además, dio un impactante reporte: aparentemente, Andrade no se había aparecido durante el último mes tras bambalinas en SmackDown ni en ningún otro show de WWE, y a la empresa le había sido imposible contactarse con él.

Ahora, ha saludo más información y nuevas teorías en torno a la salida de Andrade de WWE. Y es que Jon Alba nuevamente señala que, supuestamente, Andrade habría dado positivo recientemente a una prueba antidrogas. Este es su reporte:

«El sábado se reveló que WWE rompió discretamente relaciones con el ex Campeón de los Estados Unidos WWE, Andrade, trasladándolo a la sección de exalumnos en el sitio web de la empresa. The Takedown en Sports Illustrated pronto se enteró de que la salida de Andrade no fue mutua, sino que la compañía lo liberó de su contrato. No está claro si alguna vez solicitó su liberación, pero la decisión fue únicamente de la empresa y no estuvo relacionada con recortes presupuestales.

«Dave Meltzer, de The Wrestling Observer, reveló el sábado por la noche que el despido fue disciplinario, algo que The Takedown en SI pudo confirmar. Además, pudimos añadir más contexto sobre el tipo de sanción que Andrade enfrentaba.

«Múltiples fuentes indicaron a The Takedown de Sports Illustrated que Andrade tuvo al menos una violación de la política de bienestar durante su etapa más reciente en WWE. No se sabe exactamente cómo incumplió la política ni si dio positivo por una sustancia prohibida (WWE puede suspender a un talento por no presentarse a una prueba antidoping). Tampoco está claro si eso condujo directamente a su despido, pero se señaló que fue suspendido sin goce de sueldo como resultado.

«Reportes iniciales señalaron que Andrade no había estado en bastidores de SmackDown últimamente y que no figuraba en las listas internas. The Takedown en SI pudo agregar que le pidieron abandonar una grabación el mes pasado y fue escoltado fuera del edificio. Una fuente de alto nivel aseguró que esta expulsión estaba relacionada con su suspensión más reciente y que afectó planes creativos importantes para su equipo con Rey Fénix.

«Cory Hays, de Bodyslam.net, informó el sábado por la noche que WWE había intentado ponerse en contacto con Andrade durante varias semanas, pero sin éxito. The Takedown en SI no pudo confirmar esto hasta el momento, aunque el incidente en SmackDown se dijo que ocurrió a mediados de agosto.

«La violación previa de Andrade a la política de bienestar

«En enero de 2020, WWE anunció que Andrade fue suspendido por su primera violación a la política, lo que resultó en 30 días de suspensión. Al año siguiente dejó la empresa para firmar con AEW, donde trabajó hasta diciembre de 2023. Allí también enfrentó medidas disciplinarias tras un incidente en vestidores con Sammy Guevara.

«Regresó a WWE en el Royal Rumble 2024 y su última participación fue en SummerSlam, en una lucha de escaleras Six-Pack TLC. Cabe destacar que desde la fusión con TKO en 2023, WWE no ha hecho públicos posibles casos de violaciones a la política de bienestar. Por lo tanto, se desconoce cuántos ha habido, si es que los ha habido.

«Hasta el momento de la publicación, WWE no ha emitido un comunicado oficial sobre la naturaleza de la salida de Andrade».

Aunque, hay que aclarar también que Dave Meltzer dijo en la edición más reciente del Wrestling Observer Radio, que el despedido de Andrade, supuestamente, no tendría nada que ver con un tema antidrogas, sino que su despido habría sido una medida disciplinaria en su contra, por negarse a aparecer en AAA, ya que WWE habría querido que Andrade luchara en AAA, pero el luchador mexicano se habría negado a abandonar su lugar en el elenco estelar de WWE.

Así las cosas, solamente resta esperar que con el paso de los días se aclare cuál de todas estas teorías es cierta. Y, para ello, habrá que esperar a que hable el protagonista, Andrade el Ídolo.