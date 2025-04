Muhammad: «Usman intenta mantenerse relevante como McGregor»

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, cuestiona el deseo de Kamaru Usman de pelear nuevamente.

Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) no ha competido desde su derrota por decisión mayoritaria ante Khamzat Chimaev en UFC 294 en octubre de 2023, su tercera derrota consecutiva. El excampeón de peso wélter de UFC se ha tomado un descanso para recuperarse de lesiones y lleva meses intercambiando pullas con Muhammad .

Según informes, la pareja se puso a pelear cuando Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) apareció en el podcast «Pound 4 Pound» de Usman, un episodio que aún no se ha publicado. Muhammad comparó a Usman con Conor McGregor, quien ha logrado mantenerse en los titulares sin pelear durante años.

El principal contendiente, Joaquín Buckley, quien viene de vencer por nocaut técnico a Colby Covington en UFC on ESPN 63 el pasado diciembre, retó a Usman tras conseguir su sexta victoria consecutiva. Muhammad cree que Buckley está desperdiciando energía al retar a Usman y debería apuntar a cualquiera de los principales contendientes.

«Se está esforzando, ¿verdad? Habla, y de hecho he entrenado con él. La gente decía: ‘¡Ay, te está retando!’. Yo les decía: ‘Soy un campeón, tío. No me lo tomo como algo personal. Quiero pelear con estos tipos con hambre, que van a promocionar y hablar conmigo. Creo que se equivoca al retar a Usman, que solo está al margen, sin ganas de pelear. Es como el juego de espera de McGregor, donde (Michael) Chandler lo esperaba y tú no esperas nada, porque no creo que Usman vaya a pelear«.