Muhammad revela cronograma perfecto para pelea contra Rakhmonov

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, tiene en la mira a Shavkat Rakhmonov en la primera mitad del año.

Se esperaba que Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) se enfrentara a Rakhmonov (19-0 MMA, 7-0 UFC) el mes pasado en UFC 310, pero una infección ósea en su pie lo obligó a abandonar la pelea. Recientemente ha estado entrenando con el equipo de Khabib Nurmagomedov en el UFC Performance Institute en Las Vegas, lo que ha despertado su deseo de competir nuevamente.

El manager de Muhammad, Ali Abdelaziz, le dijo a MMA Junkie que Muhammad debería regresar en mayo, lo que le parece bien al campeón.

“Creo que justo después del Ramadán. Mayo o junio es el momento perfecto para mí. La semana pasada comencé a entrenar con esos muchachos en Las Vegas. Fue un buen shock para el cuerpo. Me despertó. Me hizo saber: ‘Está bien, tenemos que ponernos en forma’. Así que me siento bien por estar entrenando. Estuve en el PI. Estaba haciendo terapia todos los días allí, así que mi cuerpo finalmente está volviendo a la normalidad y finalmente está volviendo a donde estaba”.

Cuando Muhammad se retiró de UFC 310, Rakhmonov se enfrentó a Ian Machado Garry en una pelea de peso welter de cinco asaltos. Rakhmonov pudo defenderse del ataque tardío de Machado Garry y llegó a la final por primera vez en su carrera .

Muchos piensan que Rakhmonov perdió su aura de invencibilidad después de esa pelea, pero Muhammad ya tenía un plan elaborado de antemano.

“Tenía confianza antes de la pelea. Así que ahora me estás dando 25 minutos extra para observarte y ver qué haces. Todos piensan que es un RoboCop, es un robot, que simplemente te atravesará. El hecho de que no lo haya atravesado (a Machado Garry) hace que todos piensen que es un inútil, pero no nos fijamos en eso. Nos fijamos en los patrones.

“Analizamos nuestra estrategia y lo que pensábamos antes de la pelea que iba a funcionar, y lo vimos en esa pelea, y creemos que seguirá funcionando. No creo que él haya peleado nunca con alguien como yo. No hay muchos chicos que hayan peleado con alguien como yo, así que una vez que te metes en la jaula conmigo, es diferente. Él se meterá en la jaula conmigo, se dará cuenta de que es diferente, y que hay niveles en esto. Voy a mostrarle al mundo por qué soy el mejor peso welter del mundo”.