Muhammad responde a Usman: «Ahora solo eres un podcaster»

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, se sorprendió por los recientes comentarios de Kamaru Usman .

Mientras discutía las consecuencias de UFC 311 en su podcast “Pound 4 Pound”, el ex campeón Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) criticó a Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) e Islam Makhachev por acordar no pelear entre sí en lo que podría ser una gran pelea de campeón contra campeón.

Muhammad consideró que los comentarios eran hipócritas porque, cuando Usman era campeón, se negó a subir a la categoría de peso mediano para enfrentarse al entonces campeón y buen amigo Israel Adesanya. Más allá de eso, Muhammad cree que Usman debería centrarse en lo que sucederá a continuación en su propia carrera en lugar de intentar hacer de casamentero.

“Es muy gracioso cuando tienes a un tipo como él. Está en una racha de tres derrotas consecutivas, y cuando estos tipos lo están desafiando, actúa como si se estuviera poniendo en un pedestal como si todavía fuera el campeón, como si no deberían desafiarlo. Pero, hermano, ahora solo eres un podcaster. No has peleado en más de un año. Si no vas a defender tu clasificación, entonces vete. Renuncia.

“Estás en una racha de tres derrotas consecutivas y deberías empezar a pensar en retirarte ahora, o tendrás una racha de derrotas como la de Tony Ferguson y la gente se olvidará de que alguna vez fuiste campeón”.

Usman “nunca quiso pelear con los tipos más duros”

Usman, de 37 años, ha perdido tres peleas seguidas y está atravesando la peor etapa de su carrera profesional. Perdió su título de peso welter ante Leon Edwards en UFC 278, no pudo ganar una revancha inmediata y luego se quedó corto en un reemplazo con poca antelación contra Khamzat Chimaev en una pelea de peso mediano.

Cuando Usman era campeón, defendió el título cinco veces, enfrentándose a Colby Covington y a Jorge Masvidal dos veces cada uno, y también derrotó a Gilbert Burns. A ojos de Muhammad, fue un reinado en el que Usman tomó un camino fácil.

“Sabemos que Kamaru nunca quiso pelear con los tipos más duros. Nunca buscó la prueba más dura. Era ese campeón que decía: ‘Oh, ya le gané a Colby. Déjame conseguir esa revancha con Colby otra vez. Creo que se lo merece. Oh, le gané a Masividal. Déjame pelear con Masvidal otra vez’. Hizo que pareciera que peleó con los siguientes tipos más duros, pero nunca peleó con los tipos que estaban en racha.

“… Yo estaba en una racha, y él actuó como si no supiera quién era yo. Así que lo hemos visto. Cuando tuvo su primera defensa difícil del título contra Leon Edwards, fue noqueado y luego perdió de nuevo contra él. Nunca fue un tipo que persiguiera la prueba más difícil. Así que es gracioso que ahora venga y diga: ‘Oh, estos tipos, actúan como si entrenaran juntos. No, deberían estar peleando entre ellos’. Es como, ‘Hermano, ¿sigues siendo un peso welter? ¿Sigues tratando de perseguir el título? ¿Crees que todavía tienes una oportunidad? ¿Por qué no pones tu nombre en la mezcla?’ «