Muhammad: «Rakhmonov es mentalmente más fuerte que Edwards»

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, confía en que puede hacer que Shavkat Rakhmonov se retire.

Se espera que Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) haga su primera defensa del título este año contra Rakhmonov, quien viene de una victoria por decisión en cinco asaltos sobre Ian Machado Garry en UFC 310. Rakhmonov se enfrentó a Machado Garry después de que Muhammad se retirara de su pelea por el título debido a una infección ósea en su pie.

Muhammad dominó a Leon Edwards para convertirse en campeón en UFC 304. Si bien espera una mayor determinación de Rakhmonov (19-0 MMA, 7-0 UFC), Muhammad cree que eventualmente puede arrastrarlo a aguas profundas.

“Cuando peleas con un tipo como Shavkat, a quien ponen en un pedestal para que sea un tipo loco e invicto, veo agujeros en su juego de la misma manera que vi agujeros en el juego de Leon. Creo que Leon es un mejor atacante que Shavkat, pero mentalmente creo que Shavkat es mucho más fuerte. No lo veo quebrarse mentalmente. Lo más importante para él es que ahora estás peleando con un tipo que no te tiene miedo. Todos con los que pelea llegan con nerviosismo y miedo: ‘Oh, está loco. Es un robot. Es esto, esto y aquello’.

“Muchos tipos se rendirían por ese miedo. En mi caso, voy a estar frente a él todo el tiempo y será la misma determinación: otro tipo que se rinde. A muchos tipos como él, cuando nunca has sentido eso, cuando un tipo no te tiene miedo o un tipo que sigue contigo todo este tiempo durante cinco rounds, y está presionando a un ritmo diferente que nunca antes has visto, y ‘se supone que soy el tipo invicto’, nunca has tenido que experimentar eso antes. Va a ser el peor escenario posible para él”.