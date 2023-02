Muhammad quiere ser resplado Edwards vs. Usman

Belal Muhammad está en la cúspide de una oportunidad por el título, pero parece que no puede encontrar una pelea.

Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) dice que le ofrecieron el ex retador al título Colby Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) a continuación, pero aún no ha recibido una respuesta concreta.

Entonces, si UFC no puede hacer que la pelea de Covington suceda, Muhammad quiere servir como respaldo para la pelea por el título de peso welter entre el campeón Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) y Kamaru Usman (20-2 MMA, 15). -1 UFC ), que encabeza UFC 286 el 18 de marzo en Londres.

“Espero que esa termine siendo la situación, donde me llamen, me traigan porque nunca se sabe lo que sucede. Los muchachos se han lesionado el día anterior. Veo que han tenido respaldos para cada pelea por el título, así que no entiendo por qué no querrían ponerme en ese cartel. Pero si me dan la pelea de Colby antes de eso, la tomaré. Si no, estoy listo para ser el respaldo”.

El contendiente mejor clasificado Gilbert Burns (21-5 MMA, 14-5 UFC) acusó a Muhammad de rechazarlo cuando se enfrentó a Neil Magny en UFC 283. Pero después de que Burns sometió a Magny , Muhammad se pregunta por qué “Durinho” quería a Jorge Masvidal. en lugar de él.

Burns está reservado para enfrentar a Masvidal en el evento coestelar de UFC 287 el 8 de abril en Miami.

“Para un tipo como Gilbert que me está llamando la atención, diciendo cómo está clasificado este tipo delante de mí, pasaste de pelear once a pelear como el No. 12, así que esto realmente no te llevará a ninguna parte. Masvidal sigue siendo una prueba dura, sigue siendo un tipo difícil de pelear. Obviamente tiene un gran nombre, pero no te quedes sentado llamándome cuando sabes que vas a pelear contra Masvidal al final de todos modos”.