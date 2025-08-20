Muhammad presiona a Usman para que acepte pelear con él

Cuando se le pidió que analizara la esperada pelea por el título de peso welter de UFC entre el campeón Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, Belal Muhammad ni siquiera se molestó en responder.

¿Por qué? Porque solo está concentrado en su futuro, que espera sea una pelea contra Kamaru Usman.

«Sinceramente, en mi caso, ni siquiera le presto atención a nadie más. Estoy pensando en mi próxima pelea, en mi próximo oponente. Si ven a Usman por aquí, díganle que lo estoy buscando«.

No debería sorprender que Muhammad haya tenido la oportunidad de presionar públicamente a Usman frente a sus fans. Los dos excampeones de la UFC han estado en conflicto desde mayo, tras la aparición de Muhammad en el podcast «Pound 4 Pound» de Usman con Henry Cejudo. Durante la entrevista, Muhammad y Usman tuvieron un tenso intercambio verbal . El episodio, filmado antes de la derrota de Muhammad ante Della Maddalena en UFC 315 , nunca se publicó.

Muhammad y Usman han seguido intercambiando pullas desde entonces. Con Muhammad perdiendo su título y Usman rompiendo una racha de tres derrotas al derrotar a Joaquín Buckley en junio en UFC Atlanta, una pelea entre Muhammad y Usman podría tener sentido, aunque Usman no esté necesariamente de acuerdo.

Muhammad tiene otras opciones cerca de la cima de la división wélter, incluyendo a Ian Machado Garry. Pero no hay duda de a quién quiere enfrentarse en la jaula próximamente.

«Solo espero que uno de estos chicos deje de hablar y firme el contrato. Buscamos a Usman. Estamos listos. Estoy listo, he estado listo, estoy sano, he estado entrenando… Estoy listo. Tengo hambre».