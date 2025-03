Muhammad podría ascender para ‘darle una paliza’ a Dricus Du Plessis

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, podría ascender al peso mediano para enfrentar a Dricus Du Plessis, ya sea que tenga o no el título de la división.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) sabe que tiene más trabajo por hacer dentro de su propia división, pero eso no le ha impedido contemplar la posibilidad de ascender al peso mediano para desafiar al actual campeón de peso mediano Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC).

La próxima prueba de Muhammad será en UFC 315 el 10 de mayo en Bell Centre contra Jack Della Maddalena, quien reemplazó al lesionado Shavkat Rakhmonov. Ganador de 15 peleas consecutivas, incluida una racha invicta en UFC, Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) tendrá una gran oportunidad como peleador clasificado como el número 4 de la división a nivel promocional debido a las circunstancias.

Se espera que Du Plessis se enfrente a Khamzat Chimaev en su próxima defensa del título, aunque la pelea aún no se ha programado oficialmente. Según Muhammad, la carrera por el título de “Stillknocks” terminará allí, aunque su creciente rivalidad aún puede resultar en un enfrentamiento en la jaula.

“Tiene una dura prueba por delante con Khamzat. No creo que pueda superar a Khamzat, pero tal vez vaya allí de todos modos para golpearlo. Me encanta esa energía cuando tengo a los chicos ahí arriba como, ‘Oh, es demasiado pequeño’, o es demasiado así. Me pasa eso incluso en 170. No soy el más grande de 170 libras. No soy el más fuerte ni el más rápido, pero soy el mejor. Si subo al peso mediano, también seré el mejor”.