El objetivo de Belal Muhammad es capturar el oro de peso welter de UFC, pero no ve al campeón como su mayor pelea.

Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) continuamente ha llamado a la estrella invicta Khamzat Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) pero fue en vano. “Remember the Name” está invicto en sus últimas nueve peleas, con el asterisco solitario en un no contest contra el actual campeón de las 170 libras, Leon Edwards , después de que un pinchazo involuntario en el ojo impidió que Muhammad continuara .

Muhammad, quien viene de un nocaut técnico sobre Sean Brady en UFC 280, actualmente está entrenando y manteniéndose listo en caso de que Kamaru Usman no pueda llegar a su pelea de trilogía proyectada con Edwards en marzo. Pero el peleador contra el que Muhammad realmente quiere ponerse a prueba es el hombre del saco de la división, Chimaev, quien afirma que nadie quiere pelear con él .

“Definitivamente querría a Leon Edwards, pero si lo veo desde el punto de vista de la pelea y cuál me daría la mayor atracción, definitivamente sería Khamzat. Creo que Khamzat es una pelea más grande que Leon. Para mí y mis objetivos y querer ser un campeón, obviamente me gustaría pelear contra Leon Edwards y, sinceramente, creo que es una pelea más fácil que la de Khamzat. Pero cuando la gente me dice: ‘¿A quién quieres después? Oh, estás mintiendo sobre llamar a Khamzat. Realmente no quieres esa pelea. …

“Dame Khamzat. Ese es el tipo que todos creen que será el mejor del mundo. Él va a caminar a través de todo el mundo. Va a ser campeón de dos divisiones. Veo formas de vencerlo y sé que puedo vencerlo, así que para mí, quiero pelear contra el tipo que creen que es el mejor”.

El peso welter No. 1 en este momento es Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC ), quien anotó un sorprendente regreso por nocaut sobre Usman para reclamar el título de peso welter en UFC 278. Pero para Muhammad, Edwards no es el desafío más difícil.

“Nadie piensa que Leon es el mejor en este momento. Piensan que si van a pelear contra Usman nuevamente, ‘Bueno, Usman lo estuvo dominando todo el tiempo, probablemente lo derribará, lo peleará mucho antes esta vez y no quitará el pie del acelerador con la lucha. ‘ Así que estás viendo eso, pero todos ven a Khamzat como ese tipo que nadie podría tocar, nadie podría vencer, y creo que yo podría vencerlo”.