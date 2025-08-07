Muhammad Mokaev revela el motivo por el cual UFC no lo renovó

Muhammad Mokaev no siguió el juego de la UFC y pagó el precio. Tras una reñida pelea con Manel Kape en UFC 304, Mokaev sorprendentemente no fue recontratado por la promotora a pesar de derrotar a Kape para mejorar su marca a 7-0 dentro del octágono.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, ha expresado públicamente su descontento con Mokaev, lo que incluye altercados físicos entre el luchador y Kape durante la semana de la pelea para su enfrentamiento. Mokaev apareció recientemente en MightyCast , donde compartió su explicación de por qué fue liberado.

“Primero que nada, estaba peleando con mi último contrato de pelea contra Manel, así que todo dependía de mi rendimiento. Básicamente, Mick Maynard es el encargado de hacer las parejas en la división de peso mosca de la UFC, y la historia es que le pidió a Dana que mantuviera la división porque quería peleadores más emocionantes. Peleadores emocionantes, para la UFC, son los strikers, los strikers con finalizaciones. En mi caso, a veces decía: hice siete peleas en dos años y llegar al peso mosca es difícil, así que en dos años tuve siete peleas, cuatro de ellas contra oponentes del top 15, y básicamente, cuanto más peleaba, menos rendimiento mostraba porque cuanto más tiempo estás en el campamento de entrenamiento, más te cansas. Te cansas y comencé con un gran rendimiento y luego empecé a bajar el ritmo, simplemente no tenía esa hambre, pero simplemente pensaba que necesitaba alcanzar el título, alcanzar el título, todo estaba en mi cabeza: Pantoja, eso era todo. Simplemente estaba ahí, quizá ganar por decisión, no me importaba, pero el único que tenía en la cabeza era Pantoja, nada más. Básicamente, estaba peleando contra Manel en el contrato de la última pelea, y si lo noqueaba, sin duda me contratarían y me harían el mejor trato, pero no lo liquidé y, básicamente, no me renovaron el contrato.

Mokaev parecía ser un retador seguro al título cuando comenzó su carrera en UFC con un récord de 5-0 y dos bonificaciones por Actuación de la Noche antes incluso de cumplir 24 años. Su sexta victoria en UFC fue contra el veterano contendiente Alex Pérez, y parecía estar preparado para desafiar por un cinturón con una sólida actuación contra Kape.

Desafortunadamente para ambos peleadores, el duelo resultó ser un fiasco, lo cual fue especialmente perjudicial para Mokaev. Su gran énfasis en el grappling resultó en un par de actuaciones irregulares, incluso durante su racha ganadora, y sabía que una pelea olvidable con Kape podría significar su fin en la UFC.

“Me han dicho, escucha, necesitas que te digan que debes demostrar tu rendimiento, como salir y asumir riesgos si quieres un nuevo contrato. Me lo han dicho. No fue por los problemas que causé fuera del hotel. No ayudó, pero no fue la razón principal. Todo se centraba en el rendimiento, y no creo que sea justo, porque somos artistas marciales mixtos y yo tenía 23 años cuando tenía un récord de 7-0 en la UFC, y tienen que entender que no puedo ser el mejor Mokaev, como los rodillazos voladores y demás en cada pelea. A veces, las peleas pueden ser feas. Depende también de los oponentes. Depende de los oponentes, y básicamente sentí que me iban a cortar.