Muhammad: «Edwards no tiene posibilidades de superar a Rakhmonov»

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, no espera enfrentarse a Leon Edwards en el corto plazo.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) destronó a Edwards para convertirse en campeón en UFC 304 y está programado para hacer su primera defensa del título contra Jack Della Maddalena en la pelea principal de UFC 315 en Montreal.

Mientras tanto, Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC) buscará recuperarse cuando se enfrente a Sean Brady en el evento principal de UFC Fight Night 255 el 22 de marzo en Londres. Edwards afirmó que UFC calificó su pelea con Brady como una pelea por el puesto número uno , algo de lo que Muhammad se burló.

«No sé qué está pensando Leon. Leon, tienes tres años completos antes de que puedas siquiera pensar en conseguir una revancha. Serán tres largos años de peleas contra contendientes para Leon. Yo lo haría esperar.

“De todos modos, tengo al siguiente en la lista. Creo que es Shavkat. No hay nada que no pueda hacer para evitarlo. No permitiría que eso sucediera con Leon. Sí, puede salir y lanzar una patada con voltereta, un puñetazo giratorio hacia atrás, y luego seguiré diciendo: ‘Jaja, sigue siendo un desastre’”.