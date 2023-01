Muhammad detalla razón McGregor para estar en TUF

El peso welter de UFC número 4, Belal Muhammad , compartió recientemente una opinión interesante sobre el rumoreado concierto de TUF de Conor McGregor .

‘The Notorious’ se desempeñó anteriormente como entrenador en The Ultimate Fighter en 2015, junto a Urijah Faber. En una notable ruptura con la tradición, la pareja no terminó peleando en el octágono.

Más recientemente, han surgido rumores de que el irlandés podría regresar a la serie. En una publicación reciente de Instagram , McGregor reflexionó sobre su carrera original en el programa. Luego reveló que recientemente le ofrecieron otra oportunidad en la serie.

Desde entonces, Tony Ferguson , el favorito de los fanáticos desde hace mucho tiempo, ha lanzado su sombrero al cuadrilátero como posible entrenador rival para la temporada, alegando que le han ofrecido el otro puesto de entrenador .

‘El Cucuy’ ha expresado previamente su interés en entrenar en TUF junto a Khabib Nurmagomedov . Tanto Ferguson vs. McGregor como Ferguson vs. Nurmagomedov se han considerado durante mucho tiempo peleas de ensueño que nunca se materializaron. En el caso de ‘El Águila’, un enfrentamiento de Ferguson fue cancelado en cinco ocasiones distintas.

Según Belal Muhammad, ‘The Notorious’ probablemente tomará el puesto de entrenador por una razón clave fuera de las MMA.

Un fan recurrió a Twitter para criticar a ‘The Notorious’ sobre el asunto, sugiriendo que TUF solo está destinado a luchadores “relevantes”. Es probable que esto sea una excavación en la inactividad de McGregor desde su lesión en la pierna en UFC 264 en julio de 2021.

En respuesta, ‘Remember The Name’ sugirió que McGregor podría usar el programa para mantener su nombre en los titulares antes de su debut cinematográfico. El ex campeón de peso pluma y peso ligero de UFC tiene un papel secundario en el próximo reinicio de Doug Liman del clásico de culto de acción de los años 80 Road House .

He has a movie coming out he had to get relevant again before it hits theaters https://t.co/sVbNwe2tPb

— Belal Muhammad (@bullyb170) January 26, 2023