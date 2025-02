Muhammad dejaría vacante el título para pelea con Makhachev

El campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, insiste en que preferiría no pelear contra Islam Makhachev.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) valora demasiado su relación con el campeón de peso ligero Makhachev después de entrenar con él y con el equipo de Khabib Nurmagomedov en numerosas ocasiones. El propio Nurmagomedov dijo que su corazón no podía soportar ver a Makhachev pelear contra Muhammad.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), que ha defendido su título de peso ligero cuatro veces (un récord en la división), dijo que no se retirará antes de perseguir su objetivo de convertirse en doble campeón de la UFC. Pero Muhammad puede ver un escenario en el que logre un par de defensas de título y luego suba al peso mediano para tener su propia oportunidad de ganar un segundo título.

«Nunca pelearía contra Islam porque es diferente para mí y para él. Hemos entrenado juntos, y cuando estás sudando con alguien, y estás sangrando con alguien, y entrenas con alguien así, es simplemente una relación diferente. No se trataría del dinero para mí o para él, supongo.

“Nunca querría hacer eso, y ellos me han ayudado mucho. Por lo tanto, en mi caso, prefiero subir a 185 libras y dejar que él se quede con 170 si ese es el caso. Como ya he tenido que luchar para llegar a 170, y he vencido a cinco de los 10 mejores, estoy a dos peleas de poder desafiarlo en 185 y decir: ‘Sí, quiero ser doble campeón’”.