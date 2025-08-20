Muhammad critica a du Plessis por actuación en UFC 319

Belal Muhammad dice que si hay alguien a quien culpar de que UFC 319 sea aburrido, es el ex campeón Dricus du Plessis.

El sábado pasado, du Plessis se enfrentó a Khamzat Chimaev en el evento principal de UFC 319 con el título de peso mediano en juego. Fue una masacre. Aunque du Plessis sobrevivió hasta la campana final, fue dominado por completo durante toda la pelea, con el CEO de UFC, Dana White, anotando el combate 50-41 a favor de Chimaev. Posteriormente, Chimaev ha recibido muchas críticas por no terminar la pelea ni por esforzarse mucho a pesar de su dominio, pero Muhammad dice que los aficionados no culpan a la persona correcta.

“Lo pronostiqué. Pensé que sería una pelea fácil. Pensé que sería una pelea fácil para Khamzat, y así fue. Dana dijo que creía que serían cuatro asaltos de 10 a 8. Yo pensaba lo mismo. La gente se va a quejar, va a decir lo que quiera, pero fue una victoria contundente. Para Khamzat, era demasiado fácil derribarlo y sujetarlo. Sé que la gente viene a por él, pero es responsabilidad de DDP moverse. Si yo fuera Khamzat, y te tuviera en una cruz completa y te estuviera golpeando, DDP necesitaba la explosión, necesitaba el riesgo de intentar hacer cualquier cosa para levantarse. Pero no quería. No quería que lo sometieran. Creo que simplemente se conformó con terminar la pelea sin que lo sometieran.

Por su parte, du Plessis no se justificó por la derrota, elogiando a Chimaev y simplemente diciendo que estaba demasiado adelantado en los intercambios de agarre. Y eso es algo que Muhammad considera un problema para du Plessis, afirmando que el excampeón se benefició de algunos enfrentamientos afortunados durante su reinado.

Me pregunto cuál era su plan. ¿Qué creían que pasaría si subestimaban la lucha libre? Tus últimas tres peleas fueron contra strikers, así que no corriste el riesgo de enfrentarte a alguien que te disparara. Ahora sí, ya lo vemos. Eso es un fracaso. Khamzat prácticamente lo dominó…». DDP se salió con la suya en muchas cosas, errores que comete, porque sus enfrentamientos le favorecían, no contra ningún luchador. Ahora lo sabemos. Necesita mejorar.