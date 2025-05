Muhammad admite que abandonó el plan para UFC 315

Belal Muhammad es un hombre de palabra, aunque a veces esto pueda jugar en su contra.

Muhammad prometió desafiar la narrativa de la comunidad de MMA de que es «solo un luchador» o «un peleador aburrido» al enfrentarse al hábil golpeador Jack Della Maddalena en su primera defensa del título wélter de la UFC a principios de este mes. Muchos lo interpretaron como una simple charla para preparar la pelea, pero Muhammad (24-4 MMA, 15-4 UFC) cumplió y se enfrentó a Della Maddalena durante 25 minutos, perdiendo el cinturón por decisión unánime en el evento principal de UFC 315 en Canadá.

Muhammad admite que no escuchó a sus entrenadores, ya que la estrategia era luchar en la pelea, pero está contento de haber demostrado al mundo que puede luchar a un alto nivel.

«Obviamente, para nosotros, nuestra estrategia era derribar a Jack, no ir golpe a golpe, pelea a pelea. Pero, hombre, es un momento extraño cuando entrenas tanto para algo y estás mejorando en algo, y creo que mi golpeo ha mejorado muchísimo. Siempre lo dije, y lo que decía antes, no mentía. Puedo boxear con él. Puedo golpearlo. No tengo miedo de boxear con nadie«.