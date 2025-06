Muhammad abierto a pelear con Usman: «Elige fecha, hora, y lugar»

Belal Muhammad cree que es hora de que él y Kamaru Usman ajusten cuentas. Los rivales de toda la vida podrían estar listos para una pelea en el futuro cercano con Muhammad perdiendo su título de peso welter ante Jack Della Maddalena en UFC 315 y Usman haciendo un regreso triunfal a la división con una victoria sobre Joaquin Buckley en UFC Atlanta el sábado.

Posteriormente, Usman declaró a la prensa que espera pelear por el título después de que Della Maddalena lo defienda contra el excampeón de peso ligero Islam Makhachev, descartando la posibilidad de una revancha con Muhammad . Muhammad respondió en redes sociales, haciendo referencia a una supuesta confrontación en el podcast Pound 4 Pound de Usman que, hasta el momento, permanece inédita.

Muhammad dejó claro en su canal de YouTube que le gustaría pelear con Usman.

“Lo que veo, lo que quiero, quería que tomara el micrófono y me retara. Creo que esa es la siguiente pelea que tiene sentido. Es la única que tiene sentido. Si hablamos de la división, tenemos historia. Hemos estado yendo y viniendo. Es una pelea clara por el número uno. Él pide el cinturón, 185, 170, pero yo soy el número uno. Sigo siendo el que está en la cima.

Así que hagámoslo. Creo que puedes elegir la fecha, la hora y el lugar, y estaré listo. Viendo esta pelea, veo que no me vas a derribar así. Creo que se verá como el quinto asalto, como toda la pelea cuando peleemos. No será como Buckley. Será mucho más difícil, creo que será todo de pie, sin duda será una pelea divertida y estoy emocionado. Estoy listo y me entusiasma. La he estado esperando, la he estado deseando, así que espero que la UFC la haga posible.