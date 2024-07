Muhammad abierto a defender su título ante Rakhmonov

Belal Muhammad peleará contra Shavkat Rakhmonov y cualquier contendiente número uno después de UFC 304.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) destronó a Leon Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC) para convertirse en campeón de peso welter en el evento principal del sábado en Co-op Live en Manchester, Inglaterra.

Muhammad fue inmediatamente desafiado por Rakhamonov (18-0 MMA, 6-0 UFC), y el nuevo campeón acepta el desafío.

“ ¡Felicitaciones por tu merecida victoria, @bullyb170 ! Espero que cumplas tu palabra y defiendas tu título contra mí cuando estés listo, campeón”.

«Sí, por supuesto. Literalmente, nunca he rechazado una pelea. Nunca me he echado atrás ante nadie. Tanta gente rechazó peleas contra mí, así que ahora estoy en la cima. Soy el hombre y, para mí, ahora está cimentando mi legado como el mejor peso welter que jamás haya hecho eso.

“No voy a sentarme ahí y llamar la atención a estos tipos al azar. Quién es el siguiente en la fila, quién es el mejor en la fila. Les voy a mostrar quién soy, lo que puedo hacer. Pensaron que Leon podría pasar por encima de mí, ahora voy a pasar por encima de todos estos otros tipos”.

Muhammad tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una oportunidad por el título y volver a enfrentarse a Edwards después de que su pelea de marzo de 2021 fuera declarada nula. Muhammad perdió el primer asalto antes de que le pincharan el ojo a los 18 segundos del segundo asalto, y tuvo que pasar años escuchando a la gente decirle que iba camino de ser derrotado.

«Creo que soy el mejor peleador del mundo, sé que soy el mejor peleador del mundo, solo tenía que demostrarlo y tenía que demostrárselo a ustedes. Tuvimos tres años para sentarnos allí y tuve que pensar en eso.

“En la última pelea, todos decían: ‘Oh, él lo habría vencido, él habría ganado los últimos rounds’. En esa pelea ni siquiera comenzamos. En esta pelea comenzamos. Simplemente dominamos al campeón. Hicimos que pareciera fácil y lo hicimos mejor que Colby (Covington), mejor que Usman”.