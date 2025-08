En las primeras horas de la mañana de hoy, 5 de agosto, la empresa independiente Pro Wrestling A-Team dio a conocer que su presidente y fundador, Tomohiko Hashimoto falleció víctima del cáncer.

► Muere Tomohiko Hashimoto

Tomohiko Hashimoto tenía 47 años de edad. Hashimoto debutó en abril de 2000 con JPWA, liderada por Koichiro Kimura luego de entrenar judo en la Universidad Daito Bunka donde tuvo como compañero a Kohei Sato. Se unió a DDT en 2002 y ganó el Campeonato de Parejas KO-D en tres ocasiones; compitió en «INOKI BOM-BA-YE» el 31 de diciembre de 2003 donde enfrentó a la superestrella Alistair Overeem en artes marciales mixtas, pero cayó por nocaut técnico.

Posteriormente, formó TEAM MAKEHEN donde entrenó a Mio Shirai e Io Shirai (ahora conocida como Iyo Sky). Más tarde trabajó como independiente con apariciones en FMW, Pancrase, WEW y en el Apache Pro Wrestling Army, antes de fundar A-TEAM en 2017 y convertirse en su representante.

En los últimos años, libró numerosos combates feroces con su respetado oponente, Kazuyuki Fujita. El 20 de abril, en el Higashishin Arena (Gimnasio General del Barrio Sumida) de Tokio, en el octavo aniversario de A-Team, ganó un combate por equipos por pinfall. Tras el combate, prometió una revancha en un combate individual e intercambiaron firmes apretones de manos.

En febrero del año pasado, Hashimoto enfermó. Al notar un cambio en su condición física, acudió al hospital y le diagnosticaron anomalías hepáticas. A pesar de ello, continuó luchando, pero tras exámenes detallados, el 9 de septiembre le diagnosticaron cáncer de hígado en etapa 2 y el 19 de noviembre se sometió a un tratamiento de ablación por radiofrecuencia en un hospital de Tokio. Los chequeos regulares posteriores indicaron inicialmente que el cáncer había desaparecido. Sin embargo, tras un chequeo regular en mayo, los nuevos exámenes revelaron una reaparición del cáncer en una zona difícil del hígado. Su médico le advirtió que los tratamientos médicos occidentales, como la quimioterapia, ya no eran viables. Visitó varios hospitales, pero las respuestas de los médicos fueron las mismas. Por ello, Hashimoto decidió someterse a un tratamiento con medicina oriental, terapia de aguas termales, terapia dietética, etc. Para centrarse en su tratamiento, decidió tomarse un descanso de la lucha libre profesional.

Su última lucha tuvo lugar el 22 de junio en el Oriental Hotel Tokyo Bay en Chiba y fue denominada «Tomohiko Hashimoto’s Last Match Before Break ~ Definitely Come Back». En ella hizo equipo con Masahiro Sase, Raiden y Takumi Sakurai para enfrentar a Masato Shibata, MIKAMI, Shuji Ishikawa y Thanomsak Toba (sus ex camaradas en DDT) en un choque a ganar dos de tres caídas. Hashimoto estaba abrumado por la emoción y entró al ring llorando, y el anunciador del ring, Machida Tatsuya, no pudo contener las lágrimas mientras lo presentaba. Al final Hashimoto fue vencido por el gigante Shuji Ishikawa. Tras la batalla, Hashimoto dio su discurso donde señaló:

Sin duda volveré al ring. Todavía me queda un combate individual contra Kazuyuki Fujita para vengarme, así que, por favor, espérenme.

En la función estuvieron presentes Sanshiro Takagi, KUDO, Daichi Kakimoto, Fuka, Yusaku Obata, Ken Ohka y el ex luchador de K-1 Shingo Garyu. Personalidades como Kota Ibushi, The Great Sasuke, Ai Fujita y el ex boxeador profesional y actor Hidekazu Akai enviaron mensajes de apoyo a través de videos.

Para el 24 de agosto, se programó un evento en apoyo a Hashimoto, la función «〜One Heart,One Fight,All for You〜» en Shinkiba 1st RING de Tokio donde estaban confirmados muchos luchadores de la escena independiente.

Diversas personalidades de la lucha libre mundial han manifestado su pesar por esta terrible noticia, uno de los primeros fue Atsushi Onita, además de Takashi Sasaki, Sanshiro Takagi, Shuji Ishikawa, MIKAMI, entre otros.

DESCANSE EN PAZ.