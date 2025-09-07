Muere Rodolfo Ruiz, luchador mexicano y padre de Averno

El mundo de la lucha libre mexicana está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Rodolfo Ruiz, a los 86 años de edad, exluchador, réferi emblemático del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y padre del reconocido gladiador Averno. Su partida deja un profundo vacío en el pancracio nacional, donde su figura fue sinónimo de respeto, tradición y profesionalismo.

► ¿Quién era Rodolfo Ruiz, exluchador y réferi?

Nacido el 13 de marzo de 1939 en Zacatecas, Ruiz debutó en 1962 junto a su hermano Rizado Ruiz, enfrentando a Carlos Mayo y Mao Ching. A lo largo de su carrera como luchador ligero destacó por su técnica depurada, llegando a disputar el Campeonato Nacional de Peso Ligero. En 1991 alcanzó uno de sus logros más importantes al conquistar el campeonato de peso pluma de la UWA. También se recuerda su paso como Rencor Latino, personaje con el que perdió la máscara ante Black Shadow el 26 de febrero de 1987.

Gran rival de Ultraman y Estrella Blanca, fue reconocido por su calidad y estilo técnico, aunque su hermano Rizado alcanzó mayor popularidad. Tras dejar el traje de luchador, Ruiz encontró una nueva dimensión en la lucha libre como réferi del CMLL, rol en el que se convirtió en una pieza clave de innumerables funciones en la Arena México y en todo el país.

► Padre de Averno

Heredero de una pasión familiar, transmitió sus conocimientos a su hijo Renato Ruiz Cortés, Averno, a quien entrenó desde sus primeros pasos como Rencor Latino, ayudando a forjar la carrera de uno de los rudos más destacados de la lucha libre moderna.

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Ruiz, padre de nuestra estrella Averno. Descanse en paz”, publicó la empresa en un comunicado oficial.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, pero su legado es innegable. Como luchador, árbitro y formador, Rodolfo Ruiz será recordado como un profesional que vivió por y para el pancracio mexicano. Su nombre permanecerá ligado a la historia dorada del CMLL y resonará cada vez que los aficionados evoquen esa época de grandeza que él ayudó a construir.