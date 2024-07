«Muere por mí, hermano»: las premoniciones de «Shatter», tema de Uncle Howdy

Un acorde solitario marca un ritmo melancólico. En bucle se reproduce, como un susurro, hasta que encuentra prisa y así va creciendo, en velocidad, en intensidad. Pronto, ese triste piano es secundado por un acompañamiento rítmico, mientras algunas voces lejanas aparecen aquí, allá; lo suficientemente sonoras para hacernos saber que están ahí, pero no para comprenderlas. Hay risas, también, justo antes de entrar la voz principal, que canta con suavidad palabras cuanto menos impactantes a nuestros oídos. Pues es el mensaje, la lírica de una música ya de por sí mística, lo que torna esta ola de nostalgia en un tsunami de emociones.

► La letra de «Shatter», el tema de Uncle Howdy

Puedes desecharlo todo

Cuando las cosas se rompen, se hacen añicos

Mantenlo escrito en tu rostro

Los pequeños detalles importan… (Solo en mí)

Soy la bobina, soy el resorte (Solo en mí)

Soy el fantasma en la máquina (Solo en mí)

Cuenta la confesión, no des descanso (Solo en mí)

Solo en mí tu mancha vivirá para ser

Muere por mí, hermano (No sabes lo que has visto)

Ama a los demás (No sabes dónde has estado)

Miente por mí, hermano (No sabes lo que has dicho)

Úsame como cobertura

Cuando las cosas se rompen

Se hacen añicos

Solo un atisbo de un pensamiento puede hacer

Que incluso una cabeza dura resuene

Desaparecer sin dejar rastro

Mientras el mundo entero se ríe

Pero es solo en mí

Solo en mí

Solo en mí

Solo en mí

► El análisis, las premocioniones

Las interpretaciones pueden ser infinitas. No hay una verdad absoluta, no al menos para los demás, y cuando aludimos a «los demás» nos referimos al mundo. Todos menos Windham Rotunda, Bray Wyatt. Después de todo, él escribió (junto a Code Orange) esta carta abierta que la vista posada en el hoy, entendemos “premonitoria”. «Shatter» acabó siendo su tema de entrada, el último en vida, que utilizó en su ingreso al ring. Asimismo, fue el que reprodujo WWE para rendirle tributo tras su muerte en 2023.

Es curioso, porque Uncle Howdy, mientras estuvo con Wyatt, tuvo un tema paralelo. No compartían “Shatter”, cuyo uso exclusivo era del ex Campeón de WWE. Sin embargo, en su vuelta junto a los Wyatt Sicks, se apropió de la canción. Y, a nuestro modo de ver, es debido a las evidentes coincidencias en el mensaje.

“Puedes desecharlo todo

Cuando las cosas se rompen, se hacen añicos

Mantenlo escrito en tu rostro

Los pequeños detalles importan… (Solo en mí)”.

Poniéndonos desde la perspectiva de Bo Dallas (Taylor Rotunda), hay muchas frases que nos hacen rascar la cabeza. Por ejemplo, esta primera línea (“puedes desecharlo todo cuando las cosas se rompen, se hacen añicos”) bien podría hablar del camino alternativo que Taylor pudo haber tomado tras la muerte de su hermano, la de decantarse por el retiro y “desechar” su carrera de raíz. En la primera viñeta vista en VHS, Taylor reveló que el motivo por el cual descartó esta ruta fue porque quería mantener el legado de su hermano vivo.

Por otra parte, “los pequeños detalles importan” era un mantra en la vida creativa de Windham, un auténtico perfeccionista con todo lo relacionado a su mundo, el mundo que ahora su hermano heredó.

«Soy la bobina, soy el resorte (Solo en mí)

Soy el fantasma en la máquina (Solo en mí)

Cuenta la confesión, no des descanso (Solo en mí)

Solo en mí tu mancha vivirá para ser».

“La bobina, el resorte”, ¿no es acaso lo que Windham significa para Taylor? Es el motor que lo empuja a salir de la cama, como así también es “el fantasma en la máquina”. “Cuenta la confesión” fue lo que Taylor viene haciendo cada semana en WWE Raw; “no des descanso” hablaría de pasar por arriba a todo obstáculo, tal como la noche de su debut (“Les hicimos recordar”; “sí, lo hicimos”). “Solo en mí tu mancha vivirá para ser”, como el recuerdo de Windham marcado a fuego en Taylor, y cómo su “mancha” (su creación, Uncle Howdy) continuará en la piel de Taylor.

«Muere por mí, hermano (No sabes lo que has visto)

Ama a los demás (No sabes dónde has estado)

Miente por mí, hermano (No sabes lo que has dicho)

Úsame como cobertura

Cuando las cosas se rompen

Se hacen añicos».

“Muere por mí, hermano” es bastante autodescriptiva, tristemente. “Miente por mí”, acaso por todo el mal que Howdy producirá sobre el elenco de WWE en nombre de Bray, usándolo como escudo, como excusa para llevar la destrucción que, al final, será un reflejo directo del dolor por la pérdida (“ama a los demás”). Lo mismo se aplica a “úsame como cobertura” (“¿crees que estás explotando a tu hermano?; Siempre quise ser él… ¿Qué se suponía que debía hacer, dejar que se convirtiese en un mausoleo?”).

«Solo un atisbo de un pensamiento puede hacer

Que incluso una cabeza dura resuene

Desaparecer sin dejar rastro

Mientras el mundo entero se ríe

Pero es solo en mí».

Los dos párrafos primeros tienen muchas posibles variables en cuanto a lo que podrían significar. Para nosotros, tiene sentido hacer énfasis en cómo la sola idea de Uncle Howdy ha generado todo un universo que incluso llegó a sobrevivir a Windham, aun después de “desaparecer sin dejar rastro” de este mundo, un mundo que “se ríe”, o mejor dicho “se reía” de Bo Dallas previamente… Pero que ya no lo hace.

Y estas líneas, todas estas líneas, son pensamientos que asaltan la cabeza de Taylor (“solo en mí”), mientras nosotros no somos más que espectadores. Solo actúan en él, en su cabeza atormentada, y por consecuencia ejecuta algunos actos atroces en la WWE.

Así como interpretamos esto, también dijimos que las posibilidades en la comprensión de la lírica pueden ser infinitas. El significado de «Shatter», por ejemplo, es absolutamente distinto cuando fue escrito originalmente. Bray Wyatt, Windham Rotunda, lo redactó desde su propia perspectiva, lo cual cambia drásticamente la ecuación. Y para entenderlo mejor, es muy importante entender qué era realmente Uncle Howdy en su versión original, la que construyó Windham en sus horas de oscuridad mientras hacía luto por su despido de WWE y la muerte de dos de sus mejores amigos. La historia completa puedes leerla aquí:

