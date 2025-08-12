Muere Piratita Morgan II, hijo del Piratita Morgan original

El mundo de la lucha libre está de luto. Este martes, la afición sintió un profundo estremecimiento al confirmarse el fallecimiento de Juan Eduardo Retana Rodríguez, conocido en el ring como Piratita Morgan II, destacado integrante del grupo de miniestrellas.

Este pequeño gran gladiador perdió la batalla más difícil de su vida, no frente a un rival en el cuadrilátero, sino contra una implacable peritonitis que apagó su vida tras una complicada intervención quirúrgica.

Inicialmente, fue hospitalizado con diagnóstico de apendicitis aguda; sin embargo, lo que parecía una cirugía rutinaria se convirtió en tragedia. Durante el procedimiento, los médicos descubrieron un cuadro mucho más grave: peritonitis en estado avanzado, provocada por la ruptura del apéndice y una infección generalizada en el abdomen. Pese a los esfuerzos del equipo médico, Piratita Morgan II no logró superar esta silenciosa y letal complicación.

La noticia fue confirmada por su primo, La Mini Parkita, y su hermano, Espantito, quienes conmovieron a la afición al compartir el doloroso desenlace, ocurrido apenas horas después de su ingreso al quirófano.

Heredero del legado de su padre, Raymundo Rodríguez —quien falleció en 2018 y fuera el original Piratita Morgan I—, Juan Eduardo dedicó su carrera a honrar la memoria familiar. Tras la partida de su padre, fue el propio Pirata Morgan quien le cedió los derechos para portar el nombre y continuar como su “mini gladiador” en los encordados.

Con cerca de una década de trayectoria como luchador profesional, Piratita Morgan II recorrió arenas de todo el país, defendiendo el nombre que representaba y ganándose el respeto del circuito independiente. Su agilidad, entrega y carisma lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de miniestrellas.

El propio Pirata Morgan expresó su pesar en redes sociales: “Me acabo de enterar que mi mini Piratita falleció. Mi más sentido pésame a su familia”.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias de figuras del pancracio y fanáticos, recordando al pequeño gigante que emocionaba en cada combate. Sus restos son velados en una funeraria de Los Reyes La Paz, Estado de México, donde familiares, amigos y compañeros le dan el último adiós.

La partida de Piratita Morgan II no es solo la pérdida de un luchador, sino de un símbolo de pasión y entrega. Su ausencia deja un vacío en el cuadrilátero, pero su espíritu seguirá vivo en cada grito de la afición y en cada salto desde las cuerdas.