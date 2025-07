Muere Ozzy Osbourne: Esta fue su influencia en WWE

El mundo de la música, la lucha libre y el entretenimiento está de luto. El día de hoy, 22 de julio de 2025, a los 76 años de edad, falleció el legendario cantante británico de heavy metal, Ozzy Osbourne, de nombre real John Michael Osbourne.

Ozzy, un pionero del heavy metal y un hombre que revolucionó el género, es reconocido por sus grandes canciones y sus años en la cima del mundo de la música, tanto junto a la banda, Black Sabbath, como durante su carrera como solista.

El Príncipe de las Tinieblas nació el 03 de diciembre de 1948 en Marston Green, Birmingham, Inglaterra, y desde los 14 años de edad, inspirado por The Beatles, decidió que iba a convertirse en músico. Grandes canciones como Paranoid vivirán por siempre en la memoria de sus fans.

Su legado en el mundo de la música es incomparable, pero, Ozzy Osbourne también deja un gran legado e influencia en el mundo de la lucha libre profesional, deporte espectáculo del cual era gran fanático.

Vince McMahon ingenió lo que se le conoce como la Rock ‘N Wrestling Era a inicios de los 80’s. Buscando ganar territorios y nuevos adeptos, contrató a varias de las figuras más influyentes de la música para hacer apariciones públicas tanto en los shows de WWE, como en convivencia con los fans.

El nombre más influyente en esta etapa es el de Cindy Lauper, pero Ozzy también estuvo muy conectado a la entonces WWF a lo largo de los años. De hecho, en 1986, Ozzy apareció junto al Capitán Lou Albano, como mánager de The British Bulldogs en WrestleMania 2 y vio cómo The Dynamite Kid y Davey Boy Emith (The British Bulldog), se consagraron Campeones Mundiales de Parejas WWF al derrotar a Brutus Beefcake y Greg Valentine.

La hija del fallecido The British Bulldog dijo que fue Ozzy quien se acercó a Vince McMahon en dicha ocasión. Desde entonces, las colaboraciones nunca cesaron. De hecho, las canciones de Ozzy y las de Ozzy con Black Sabbath fueron varias veces temas de eventos premium de WWE. En 2009, junto a su esposa Sharon, Ozzy apareció como Gerente General Invitado de Raw.

For all the years of your music, your influence, you friendship and more. Happy birthday @OzzyOsbourne!!! pic.twitter.com/CPH3yW4a7t

— Triple H (@TripleH) December 3, 2020