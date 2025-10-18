Muere Katsumi Sasazaki, réferi con AJW, Zero1 y Marigold tras ataque de oso

Conmoción en el mundo de la lucha libre profesional japonesa tras darse a conocer el fallecimiento del réferi Katsumi Sasazaki en trágicas circunstancias.
► Katsumi Sasazaki falleció por ataque de oso
Katsumi Sasazaki murió tras el ataque de un oso mientras trabajaba en una posada de aguas termales en la prefectura de Iwate. Sasazaki se unió a All Japan Women’s Pro-Wrestling en 1989 y debutó como réferi en la organización. Tras la disolución de All Japan Women’s Pro-Wrestling, actuó como réferi en diversas empresas.
En 2015, se convirtió en vicepresidente de First On Stage Co., Ltd., la empresa que gestiona ZERO1. Posteriormente, en 2018, se convirtió en presidente de Dream On Stage Co., Ltd., que asumió la gestión de ZERO1, y continuó actuando como árbitro mientras dirigía la organización.
En Iwate, actuó como réferi en eventos como Tochigi Pro Wrestling y Marigold. La mañana del 16 de octubre, Sasazaki desapareció mientras limpiaba un baño al aire libre de la posada. El personal de la posada reportó su desaparición tras encontrar manchas de sangre que llegaban hasta la cerca del baño y lo que parecía ser pelo de oso. Su cuerpo fue descubierto alrededor de las 9:00 a. m. del día 17 en una zona boscosa, aproximadamente a 50 metros al noroeste del baño al aire libre donde había desaparecido. Un oso negro asiático cercano fue exterminado por miembros de la asociación de caza.
Rossy Ogawa, presidente de Marigold, amigo de Sasazaki desde su época en All Japan Women’s Pro-Wrestling, le rindió homenaje diciendo:
Recibí la trágica noticia del hallazgo del cuerpo de Katsumi Sasazaki, quien fue atacado por un oso y desapareció en unas aguas termales en la ciudad de Kitakami, prefectura de Iwate. El último rol de Sasazaki como réferi fue en el ring de Marigold. Era un miembro junior de All Japan Women’s Pro-Wrestling, un hombre tranquilo pero trabajador con dos hijas pequeñas. Debía asistir al torneo Shinkiba, pero no pudo, y nos separamos sin siquiera intercambiar una palabra. Un final así es inaceptable, y solo puedo decir que es una gran vergüenza. Que su alma descanse en paz
El luchador de New Japan, Hartley Jackson, tenía un vínculo con Sasazaki y compartió sus recuerdos:
Katsumi Sasazaki fue réferi de cientos de mis combates en más de 12 años para Zero1. Fue réferi, presidente, conductor, oficinista, miembro del equipo de ring, amigo y, lo más importante, un hombre de familia. ¡Hizo muchísimo! Me enseñó muchísima comida japonesa, como Lucky Pierrot, Bikri Donkey, Sukiya, tonkasu/ramen, yakisoba, okonomiyaki, yakiniku y helado de intercambio, por nombrar solo algunos. Esto, a veces, durante un viaje de 26 horas de un solo viaje desde la cima hasta el sur de Japón. Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos. Pero pensar en sus dos hijas y su familia me rompe el corazón. Descansa en paz, Sasazakisan. Solo puedo preguntar «¿por qué?.
Satomura Meiko, representante de Sendai Girls Pro Wrestling, también actualizó su X, comentando:
Sasazaki Katsumi. Nos convocó a ZERO-1 y nos apoyó cuando la organización atravesaba un momento difícil. La última vez que arbitró fue en enero de este año.