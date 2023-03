Mucho más sobre el WWE 2K23, la próxima semana

La semana que viene se conocerá mucho más sobre el videojuego WWE 2K23, que saldrá a la venta el 17de marzo. Así lo recoge un reciente anuncio oficial que nos traen nuestros compañeros de Fightful.

“La semana que viene, únete a 2K Games y 2K NextMakers para ver en profundidad cada modo de juego que viene en WWE 2K23. Comenzando el martes 7 de marzo, los canales de redes sociales de WWE 2K y 2K NextMakers lanzarán información y contenido para los modos de juego favoritos de los fanáticos y características que incluyen MyGM, Creation Suite, MyRISE, MyFACTION, Universe Mode y más. Fechas de contenido:

“Para seguir todas estas emocionantes revelaciones de WWE 2K23 y más, visita el sitio web oficial del juego, hazte fan en Facebook, sigue el juego en TikTok, Twitter, Instagram y suscríbete en YouTube. Hashtags oficiales de la campaña #WWE2K23 y #EvenStronger”.

#WWE2K23 Community Day brought the smoke! 🔥

Thanks to all the @WWE Superstars and NextMakers in attendance! We look forward to sharing all your content soon! pic.twitter.com/wls8T8txNh

— #WWE2K23 (@WWEgames) March 3, 2023