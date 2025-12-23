Mr. Thomas entra en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Mr. Thomas luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Pocos competidores poseen la potencia física que posee Mr. Thomas, y en una lucha marcada por el caos, las colisiones y la supervivencia, esa fuerza puede cambiarlo todo. Battle RIOT es implacable, y la capacidad del Sr. Thomas para dominar, lanzar y neutralizar a sus oponentes lo convierte en un jugador de impacto inmediato desde el momento en que cruza el telón.

Battle RIOT se ha convertido en un campo de batalla global, atrayendo a luchadores de todo el mundo, todos con una oportunidad futura de ganar el Campeonato Mundial de MLW. Para Mr. Thomas, la ecuación es simple: imponer su voluntad, despejar el ring y sobrevivir a otros 39 competidores.

Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas son legales y el caos es constante. Es el combate más grande y salvaje del año en MLW.

En un RIOT, el impulso cambia rápidamente, pero la fuerza perdura. Una volcada puede acabar con una racha. Un lanzamiento puede cambiar por completo el panorama del combate. Esa realidad juega directamente a favor de Mr. Thomas.

El 29 de enero en Kissimmee, cuando el ring se llena de cadáveres y la supervivencia se convierte en todo, Mr. Thomas aporta el tipo de fuerza que puede cambiar el equilibrio de todo RIOT.