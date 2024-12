Mr. Kennedy: «Tiffany Stratton era callada y una atleta natural»

Antes de unirse a WWE y comenzar a prepararse en el Performance Center y NXT en 2021, Tiffany Stratton fue entrenada por Mr. Kennedy. No solo por el ex Campeón de Estados Unidos también conocido como Mr. Anderson durante sus años en TNA sino por Greg Gagne, con quien su madre su puso en contacto cuando ella quiso aventurarse en la lucha libre después de salir de la universidad y dejar atrás la gimnasia deportiva.

► Entrenando a una futura estrella

Hablando recientemente en Rewind Recap Relive, Kennedy recordó cómo era entrenar a Stratton, la actual Miss Money in the Bank:

“Tiffany Stratton, Dante y Darius de AEW, y Julia Hart fueron algunos de mis estudiantes. Gable Steveson también, aunque ahora ha sido liberado, fue estudiante. Von Wagner de NXT. Tiffany Stratton es una atleta natural. Es de esas personas a las que les muestras algo una vez y, aunque tengas que hacer un par de correcciones, lo entiende rápidamente y puede replicarlo una y otra vez.

“Lo único que diré es que no tenía el carisma que tiene ahora. Al menos, no en aquel entonces. Creo que estaba más enfocada en el aspecto físico en ese momento. No estaba poniendo mucho esfuerzo en el trabajo de personaje. Era bastante callada cuando venía a clase, se mantenía al margen y hacía lo suyo.

“Verla ahora con ese enorme personaje es realmente genial. Incluso tengo la primera promo que hizo. Espero que algún día se use en un documental para mostrar cuánto puede avanzar alguien«.

El veterano también hizo deporte en la universidad, en su caso natación y atletismo, e igualmente era anunciador de partidos de basket y colaboraba en la radio. Así mismo, fue entrenado por Eric Hammers y Mike Mercury cuando comenzó su carrera en la lucha libre a finales de 1990 bajo el nombre de Two Rivers Jack.