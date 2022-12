¿Mr. Kennedy tenía miedo al éxito en la WWE?

Mr. Kennedy tuvo una lucha mano a mano con Shawn Michaels en Armageddon 2007. Bruce Prichard estuvo hablando de ella en un reciente episodio de Something To Wrestle recordando que el que fuera Campeón de Estados Unidos o Mr. Money in the Bank tenía miedo de alcanzar el éxito en la WWE.

► ¿Mr. Kennedy tenía miedo al éxito en WWE?

“Era el momento decisivo para Ken porque había mucho potencial allí, había mucha expectación. Recuerdo que Heyman dijo que esta es la próxima gran cosa. Paul no estaba solo. Todos nos sentimos de esa manera por Ken porque Ken podía hablar. Fue una gran promo, estaba interactuando con la audiencia. El público parecía comprar sus cosas.

“Pero, cuando se trataba del gran combate, cuando se trataba de, bien, tenemos que doblar esa esquina, él siempre se detenía antes de hacer ese giro completo. Personalmente, me gusta mucho Ken y pensé que tenía mucho que ofrecer al negocio. A veces siento y me pregunto si tenía miedo o no de ese éxito.

«Ya sea que pudiera articular eso o no, creo que había algo en él que llegaría allí y siempre sucedería algo. Siempre parecería suceder algo que no funcionaría. Si no puedes salir y tener una buena lucha con Shawn y contar una gran historia con Shawn, entonces tal vez estemos perdiendo el tiempo. Pero no estábamos listos para dar ese empuje a Ken Pensé que Ken tenía ‘eso'».

¿Qué os pareció la carrera de Mr. Kennedy en la WWE?