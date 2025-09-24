Mr. Kennedy: «Rechacé a WWE pero ahora…»

Mr. Kennedy, también conocido como Mr. Anderson, pudo regresar a WWE o a TNA en el pasado. No quiso. En cambio, ahora está abierto, por ejemplo, a Royal Rumble.

► En palabras de Mr. Kennedy

Sobre si lo veremos en un Royal Rumble

“Sí, recibo esa pregunta prácticamente todos los años. De hecho, hoy mismo alguien me escribió y me dijo: ‘El 31 de enero no está tan lejos… el Royal Rumble’. La verdad es que lo escucho mucho. Y oye, yo estoy listo. Puedo decir ahora mismo que, si llega esa llamada, estoy preparado. Hubo un momento en el pasado donde alguien tanteó la posibilidad, me preguntaron si estaría interesado, y en ese entonces dije que no. Simplemente no estaba en un buen lugar. Fue la decisión correcta. Incluso en su momento TNA me contactó para regresar y lo rechacé, porque fue justo antes o después de la pandemia y yo no estaba bien. El momento lo es todo. Pero ahora sí puedo decir que estoy listo.”

Sobre volver a WWE como luchador o productor

“Creo que ambas cosas, pero ahora mismo preferiría volver como talento. Todavía tengo más para dar. Claro, en un futuro también me gustaría ser productor o incluso al mismo tiempo. En TNA siempre admiré a Abyss porque hacía las dos cosas a la vez: era talento y productor. Eso le abrió las puertas, y ahora está en una buena posición en WWE. Incluso lo metieron en el videojuego, y él nunca trabajó como talento para la compañía, pero es tan respetado que lo incluyeron. Eso es genial y habla de lo mucho que lo valoran.”

Sobre cómo WWE trata a luchadores de otras compañías

“Me parece muy bueno que WWE empiece a dar ese mismo trato a gente de TNA, como lo han hecho con luchadores de WCW en el Salón de la Fama. Porque se trata de reconocer la trayectoria de un luchador, no solo lo que haya hecho en WWE. Y TNA merece ese reconocimiento también.”

Sobre el incidente que lo sacó de WWE

“Entre mis compañeros, nadie pensó que yo tuviera la culpa. Todos sabían que no tuve nada que ver con esa lesión. Ese tema lo tocaremos más adelante, cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores abriré completamente la historia de lo que pasó con Randy Orton y John Cena. Mucha gente siempre me pregunta por la parte de Randy, pero debo decir que John estuvo igual o incluso más involucrado en esa situación. Lo explicaré todo en su momento.”