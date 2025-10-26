El veterano ex-WWE y ex-TNA Mr. Kennedy se imagina luchando en AEW. Así mismo, fantasea con la posibilidad de que Jon Moxley vuelva a ser Dean Ambrose. Les preguntamos a nuestros lectores: ¿alguna de las dos (o las dos situaciones) les gustaría que se dieran? Y, ¿cuál de ambas es más probable que ocurra?

► ¿Mr. Kennedy en AEW? ¿Jon Moxley en WWE?

«Sí, no, definitivamente no está descartado. Estoy abierto a cualquier cosa, de verdad. Es solo cuestión de tomar la decisión, de dar el paso.

Bueno, con quien me gustaría trabajar primero sería con mis chicos. Tal vez con La Facción Ingobernable, y quizás también con Julia Hart. ¿Cómo se llama? Dean… Dean Ambrose. Jon Moxley. Sí, realmente me gusta ese tipo. Tiene mucha intensidad.

Aunque no quiero hacer ninguna de esas cosas hardcore. No quiero recibir golpes violentos ni nada por el estilo. Como lo que le hicieron a Darby Allin de ahogarlo en una pecera. Simulación de ahogamiento… bueno, no creo que haya sido solo simulación. Creo que fue simplemente aguantar la respiración. Eso es lo que vi: vi a Sting regresar y aplastar…

Lo más doloroso que he visto, además de Moxley recibiendo un backdrop sobre esa enorme tabla con clavos, fue eso. Pero incluso en la lucha a veces me río mucho. Por ejemplo, cuando Moxley se va a la mesa de comentarios para cortarse. Ya se ha convertido en un meme casi. Es como Ric Flair durante un promo: está cubierto de sangre gritando a alguien, y de alguna manera hay un toque de humor en eso, lo cual es muy divertido. Me gusta.

Creo que si Jon Moxley alguna vez volviera a WWE, tendría que hacerlo como Jon Moxley y no como Dean Ambrose. Pero si lo hiciera, obtendríamos la mejor versión de él, porque ya sabemos de lo que es capaz. Mantendrían algunos elementos de su estilo, pero veríamos un producto final pulido de lo que puede ser, sin exageraciones. Y creo que eso sería lo mejor para todos.

Además, sería el evento del siglo. Sería el “pop” del siglo si lo trajeran de vuelta. Imagina WrestleMania, suena la música… Algunas personas están convencidas de que podría pasar. Obviamente, en este momento está bajo contrato en AEW, así que no hay posibilidad, pero si lo hicieran, tendrían que hacerlo con Seth Rollins y Roman Reigns, y de la manera más espectacular posible. Sí, no superarías esa reacción».