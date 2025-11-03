Mr. Kennedy luchó en la WWE entre los años 2005 y 2009 dejando su huella, para bien y para mal. Muchas veces se le criticó por ser demasiado duro. Uno de los luchadores que lo hicieron es Paul London, con quien compartió el ring en 11 ocasiones, incluyendo un mano a mano en SmackDown o un combate de tercias en No Mercy 2007. En un video reciente, Kenny contesta a London y da su propia explicación.

► Mr. Kennedy contesta a Paul London

“Siento que fui súper, súper recio con él. Y lo loco es que en ese momento recordé por qué lo estaba siendo. Fue como un flashback: recordé que el productor se me acercó y me dijo: ‘El jefe quiere que esta noche le pegues de verdad a ese tipo, más fuerte de lo normal’. Él quería que la gente se destruyera entre sí. Yo estaba en OVW, y Johnny Ace se me acercó y me dijo: ‘Kenny, ¿cuándo vas a empezar a pisar a la gente? ¿Estás aquí para ganar dinero o para hacer amigos?’ Y yo por dentro pensaba: ‘¿No se puede hacer ambas?’ Esa era la mentalidad: si querías estar arriba, tenías que pisar al de al lado.”

“Mi primera lesión fue por otra persona. Paul London me tiró con una patada voladora desde el borde del ring, pero en vez de darme un toque ligero para caer, me empujó con toda su fuerza con las dos piernas en el pecho. Salí volando, sentí que me iba a golpear la cabeza contra la barrera, giré y caí sobre mi cuerpo… y sentí que algo se rompió en mi dorsal. Lo supe al instante. Podría haber ido con Vince y decirle lo que había pasado. Él me estaba dando un gran empuje, me llamaba a su oficina, me quería cerca. Podría haber dicho: ‘Esto fue lo que me hicieron’. Pero no dije una sola palabra. Nunca culpé a nadie. Con los años, creo que sí fue intencional. Y me gustaría hablar con Paul algún día sobre eso.”

“Años después, viendo mis combates con mi novia, vimos una lucha mía contra Paul London… y yo estaba golpeándolo súper fuerte. En un momento, él me mira como diciendo ‘¿qué carajos te pasa?’. Y ahí lo recordé: el productor me había dicho que el jefe quería que le pegara duro. No debí hacerlo. Tendría que haber dicho que no. El arte de este negocio es hacer que parezca que nos matamos sin lastimarnos de verdad. Yo podría haberlo hecho así, pero elegí lo contrario. Así que si él me devolvió el favor tirándome así, lo entiendo. Me lesioné el dorsal, estuve fuera nueve meses. Todo mi impulso, detenido. Y nunca lo culpé. Pero años después me entero de que en una entrevista le preguntaron a Paul quién era el tipo más recdio con el que había trabajado, y dijo: ‘Sin duda, Ken Anderson’. Yo pensé: ‘¿Yo? ¿En serio?’. Y mirando ese combate entendí por qué él pensaba así. Para él, yo lo estaba golpeando de verdad. Y si ésa fue su experiencia, puedo entenderlo.”

“Sería bueno hablarlo algún día. Creo que podríamos aprender mucho de eso: de devolver los golpes, de la comunicación, y de cómo no dejar que la cabeza te engañe en este negocio.”