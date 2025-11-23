Mr. Iguana y Lola Vice no pueden ganar el Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante Chelsea Green y Ethan Page

La historia reciente de Mr. Iguana dio un nuevo giro tras su separación de La Hiedra, pues encontró en Lola Vice una nueva compañera para intentar recuperar el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Su objetivo no era sencillo: enfrentarse a los monarcas, Ethan Page y Chelsea Green, quienes han demostrado solidez y oportunismo en cada defensa titular.

El combate comenzó con un ritmo dinámico que permitió a Lola y Mr. Iguana tener lapsos de control sostenido, conectando ofensiva combinada y generando reacción favorable del público. Sin embargo, los campeones supieron resistir y cambiar el ritmo cuando más lo necesitaban, llevando la lucha a un terreno más caótico y favoreciendo su experiencia en encuentros de alto riesgo.

► Momentos clave

El momento decisivo llegó cuando un mal cálculo provocó que los retadores golpearan accidentalmente al réferi. En medio del desorden, Chelsea Green logró hacerse de un palo de kendo mientras Ethan Page empujaba a Lola Vice, dejando la escena lista para un ataque ilegal que quedó sin supervisión arbitral.

Mr. Iguana se interpuso para evitar el impacto, pero terminó noqueado, situación que Page aprovechó para llevarlo al toque de espaldas y asegurar la retención del campeonato.

Mr. Iguana salva a Lola Vice… pero no consigue recuperar el Campeonato de Parejas Mixtas AAA 😓 Ethan Page y Chelsea Green siguen como campeones 😵‍💫#AlianzasAAA 💫 desde CDMX pic.twitter.com/X36KWmc4l5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 23, 2025

Tras el triunfo, el Hijo de Dr. Wagner Jr., quien buscó encarar a Ethan Page. Sin embargo, el campeón norteamericano lo repelió con determinación, levantando su cinturón latinoamericano de Wather como declaración de intenciones. Page dejó clara su postura: está dispuesto a conquistar el cetro en Guerra de Titanes el próximo 20 de diciembre.

► ¿Qué pasará ahora para Mr. Iguana y Lola Vice?

La derrota, pese a la polémica, no parece marcar el final de la alianza entre Mr. Iguana y Lola Vice. Queda por verse si insistirán en perseguir nuevamente el título.

Por otro lado, Ethan Page tiene nuevamente la mira en un nuevo cinturón de AAA.