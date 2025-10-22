Mr. Iguana y La Parka enfrentarán a León Slater y Je’Von Evans en Halloween Havoc

La Parka y Mr. Iguana se convirtieron en inesperados invitados para Halloween Havoc, pues llegaron para aceptar el reto de Leon Slater y Je’Vons Evans.

En un combate que combinó velocidad y estrategia, Leon Slater, acompañado por Je’Von Evans, defendió con éxito el Campeonato de la División X de TNA ante Channing “Stacks” Lorenzo, quien estuvo acompañado por Arianna Grace. Slater volvió a demostrar su dominio en la división más explosiva de la compañía.

Tras el combate, Je’Von Evans felicitó a Slater y señaló que era momento de enfocarse en Halloween Havoc. Slater propuso formar equipo con Evans para el PLE, dejando en claro que no les importa quiénes sean sus rivales ni de qué marca provengan.

► Momentos claves

La celebración se vio interrumpida por la irrupción de La Parka y Mr. Iguana. Mr. Iguana anunció que ellos serán los rivales de Slater y Evans en Halloween Havoc, confirmando que Ava ya aceptó el combate. La tensión y emoción aumentaron al instante, marcando un choque que promete alta intensidad.

Mr. Iguana and La Parka interrupted Leon Slater and Je’Von Evans! Slater and Evans will face them at Halloween Havoc!#WWENXT pic.twitter.com/ESM3CXvnpV — Fightful Wrestling (@Fightful) October 22, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

Con el reto formalizado, Slater y Evans tendrán que preparar su estrategia para enfrentar a La Parka y Mr. Iguana en Halloween Havoc. El evento se perfila como un enfrentamiento lleno de velocidad, experiencia y espectáculo, donde cada equipo buscará imponerse y dejar una marca memorable en la historia de TNA.