Mr. Iguana y La Parka enfrentarán a León Slater y Je’Von Evans en Halloween Havoc

por

La Parka y Mr. Iguana se convirtieron en inesperados invitados para Halloween Havoc, pues llegaron para aceptar el reto de Leon Slater y Je’Vons Evans.

En un combate que combinó velocidad y estrategia, Leon Slater, acompañado por Je’Von Evans, defendió con éxito el Campeonato de la División X de TNA ante Channing “Stacks” Lorenzo, quien estuvo acompañado por Arianna Grace. Slater volvió a demostrar su dominio en la división más explosiva de la compañía.

Tras el combate, Je’Von Evans felicitó a Slater y señaló que era momento de enfocarse en Halloween Havoc. Slater propuso formar equipo con Evans para el PLE, dejando en claro que no les importa quiénes sean sus rivales ni de qué marca provengan.

Momentos claves

La celebración se vio interrumpida por la irrupción de La Parka y Mr. Iguana. Mr. Iguana anunció que ellos serán los rivales de Slater y Evans en Halloween Havoc, confirmando que Ava ya aceptó el combate. La tensión y emoción aumentaron al instante, marcando un choque que promete alta intensidad.

¿Qué pasará ahora?

Con el reto formalizado, Slater y Evans tendrán que preparar su estrategia para enfrentar a La Parka y Mr. Iguana en Halloween Havoc. El evento se perfila como un enfrentamiento lleno de velocidad, experiencia y espectáculo, donde cada equipo buscará imponerse y dejar una marca memorable en la historia de TNA.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos