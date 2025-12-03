Mr. Iguana enfrentará a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano en Deadl1ne

Ethan Page continúa consolidándose como una de las figuras más relevantes dentro de NXT, etapa en la que sostiene el Campeonato Norteamericano y el de Parejas Mixtas de AAA. Su creciente rivalidad con representantes de la lucha mexicana sumó un capítulo inesperado durante la más reciente emisión de la marca amarilla.

Aunque el “Total Ego” no tuvo actividad sobre el ring esta semana, intentó abandonar la arena antes de que concluyera el programa. Sin embargo, Eva interceptó su salida y le recordó que no ha puesto en juego el título desde Halloween Havoc, por lo que era momento de volver a defenderlo. Page, visiblemente molesto, se mostró renuente a atender el llamado.

Mr. Iguana le dio un gran susto a Ethan Page 💚😎🦎 #WWENXT pic.twitter.com/JwxmZTyjzI — WWE Español (@wweespanol) December 3, 2025

► Un duelo con historia reciente

Fue entonces cuando apareció Mr. Iguana, quien no solo respondió al reto insinuado por Eva, sino que se llevó el auto del propio Ethan en un gesto que dejó al campeón entre sorprendido y enfurecido.

El anuncio de una defensa titular para Deadl1ne el próximo 5 de diciembre no tomó del todo desprevenido al público. Ethan Page ya tiene antecedentes con luchadores de AAA: derrotó al Hijo de Dr. Wagner Jr. y también venció al propio Mr. Iguana para arrebatarle el Campeonato de Parejas Mixtas de AAA, entonces en manos del luchador mexicano junto a La Hiedra. Aquella contienda contó además con la participación de Chelsea Green. Además, defendió ese cetro ante el mimso Iguana y Lola Vice.

► Deadl1ne: una prueba necesaria para Page

La defensa del Campeonato Norteamericano llega en un momento clave para Page, cuya actitud en las últimas semanas ha sido cuestionada tanto por autoridades de NXT como por la afición. Su desinterés por competir y la intención de abandonar la arena antes de tiempo encendieron alertas sobre su compromiso.

En contraste, Mr. Iguana llega motivado, respaldado por la afición que lo ha arropado desde que apareció por primera vez en las pantallas de WWE.