Si la semana pasada se confirmó la implicación de The Judgment Day en Triplemanía XXXIII con Dominik Mysterio buscando el Megacampeonato AAA, ahora sabemos que todo el grupo competirá en la esperada cita, tras anunciar «Dirty Dom» que no viajaría solo a México.

La «Caravana Estelar» anuncia hoy para su magno evento un curioso choque de tercias mixtas donde Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodriguez tendrán como rivales a Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.

Así, Bálor, McDonagh y Rodriguez fijan su debut con AAA. Mientras, Iguana, Hamburguesa y Vice están siendo parte regular del producto desde que este arrancara su nueva era bajo propiedad de WWE. Iguana y Vice, de hecho, tuvieron combate en Worlds Collide, evento que escenificó el inicio de esta intrigante etapa.

► Cartel de Triplemanía XXXIII

En cuatro días, el viernes 15 de agosto, está programada la celebración de Triplemanía XXXIII, a celebrarse desde la Arena Ciudad de México. Seguidamente, su menú provisional.

. @lolavicewwe hace equipo con @MrIguana y Niño Hamburguesa para enfrentar a #TheJudgmentDay en #Triplemania Ciudad de México.



16 de agosto EN VIVO por YouTube (Inglés y Español).@wweespanol pic.twitter.com/8reENIEuR5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 11, 2025