Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y La Parka vencen a los Vipers

Inició una nueva etapa de AAA dentro de Fox One, buscando volver a los eventos semanales de la empresa, por lo que hubo combates interesantes y la presencia de Rey Mysterio quien abrió el programa.

Posteriormente, la presencia de Los Vipers dentro de la nueva etapa de AAA fue uno de los puntos más llamativos del combate inicial, pues es una de las facciones más importante en la historia de la empresa. Ahora con una nueva versión de Histeria, Abismo Negro Jr. y Taurus se enfrentaron los consentidos de la afición, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y La Parka.

El Niño Hamburguesa se ganó aplausos constantes gracias a su carisma y fuerza. La Parka también brilló al levantar en hombros a Taurus para azotarlo de frente tras una bandera, además de conectar un moonsault que levantó a la afición.

► Momentos claves

La acción se aceleró con una serie de vuelos, incluyendo un tope suicida de Hamburguesa que mantuvo el ritmo elevado. El desenlace llegó cuando Mr. Iguana quedó mano a mano con Taurus aplicando una Iguanarana para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con Los Vipers reafirmados como parte del nuevo panorama de AAA y los técnicos ganándose al público, podrían iniciar nuevos momentos importantes dentro de la empresa, con historias que empezarán a contarse.