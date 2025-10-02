Mr. Iguana: «Mi vida ha cambiado con la WWE»

La estrella de Lucha Libre AAA Mr. Iguana habla de su experiencia hasta ahora en la WWE, la relación entre las compañías, Rey Mysterio, Money in the Bank y más.

► En palabras de Mr. Iguana

La reacción de la gente en Worlds Collide

“Fue una locura. Compré un boleto pensando que era un camión, pero resultó ser un tren bala. Todo pasó rapidísimo, aunque para mí fue como un mes lleno de información. Mi vida cambió, estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Ese día dejé el celular, solo estaba en contacto con mi esposa porque no quería ponerme nervioso. Después de la lucha me felicitaron Triple H, Rey Mysterio, CM Punk, Shawn Michaels y hasta Undertaker estaba ahí. Para mí fue como estar en Disneyland. Cuando vi el teléfono ya todo era memes, mensajes, reacciones. No estaba consciente de lo grande que era hasta que estuve en Money in the Bank. Cuando la cámara me enfocó y la gente rugió, esa fue mi reacción real: no me lo esperaba.”

En Money in the Bank

“Me dijeron: vas a Money in the Bank, y yo no lo podía creer. Solo había visto el meme del maletín con Jessy adentro, pero luego vivirlo fue increíble. Fue la mejor experiencia: estar ahí, ver la lucha de Octagón Jr. contra Dominik, estar frente a los fans… fue hermoso. Worlds Collide fue más emocional para nosotros, Money in the Bank fue como un bono extra.”

La relación entre WWE y AAA

“Estoy enfocado en AAA, con Triplemanía, Verano de Escándalo, las grabaciones de TV. Pero con esta nueva alianza con WWE se han abierto cosas muy interesantes. Incluso fui a NXT con Psycho Clown y Wagner Jr., donde grabamos algo con Shawn Michaels. Los fans en Estados Unidos quizá no dimensionan lo grande que fue para la lucha libre mexicana. Están pasando cosas que ni imaginábamos, un momento muy emocionante para la lucha libre.”

“Cuando anunciaron que AAA y WWE hacían alianza, yo estaba en Puebla, poniéndome las botas para luchar. Empezó a llover, pero esa noticia me hizo entrar al ring ligero, como una almohada. Me encanta porque ahora pueden conocer al público de México, a las familias, a los niños. También ver la variedad de personajes y colores que tenemos. Si ya me conocieron a mí, después conocerán a Niño Hamburguesa, La Parka, mis compañeros. Estoy emocionado porque ellos también van a sentir lo que yo sentí.”

Rey Mysterio

“Fue mi principal interacción backstage. Nunca lo había conocido en persona y es uno de mis ídolos. Le recordé que en su debut, a los 13 años, usó el nombre de Green Lizard. Yo tomé inspiración de eso para ser Mr. Iguana. Él me agradeció. Después de la lucha, Rey me dijo: ‘Hace años que no me sentaba a ver lucha y reírme como un niño’. Escuchar eso de Mysterio fue un ‘wow’ para mí.”

En el Performance Center

“Un día veía a Shawn Michaels luchar contra Undertaker, y al otro estaba con él en una oficina grabando un video. Muy ocupado pero muy amable, hablaba con todos, muy buena vibra. Cuando me dijeron que Shawn iba a agarrar mi iguana en el video, yo estaba como: ‘Whoa, quién lo diría’. Fue un momento enorme. En NXT todos fueron muy amables, había gran energía. Mi inglés no es tan bueno y estaba nervioso, pero todos fueron muy atentos. Con Psycho Clown, Wagner, Laredo, fue como estar en Disneyland: veíamos todos los rings, los gimnasios, las áreas de entrenamiento, y estábamos como niños diciendo ‘quiero hacer esto’. Fue una experiencia increíble, espero no sea la última.”