Como ya lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador de Culiacán, Sinaloa, Mr. Iguana, ha estado dando bastante de qué hablar en Estados Unidos, luego de su gran participación en el evento premium WWExAAA Worlds Collide 2025.

Y es que con su carisma, con su indumentaria, con su pintura facial, pero, sobre todo, con su calidad técnica en el ring, con sus movidas aéreas y con La Yezka, su iguana, logró robarse los corazones de los aficionados de WWE.

► WWE aprovecha la popularidad de Mr. Iguana a lo grande

Y, pues bien, WWE está aprovechando a lo grande la popularidad de Mr. Iguana, quien apareció en Money in the Bank 2025 y logró una gran ovación de los fans. También, Triple H dijo en la conferencia de prensa posterior al evento premium, que no sabía que las iguanas podían ser tan divertidas.

Y, de la nada, anoche en Raw, apareció una viñeta promocionando a Mr. Iguana y mostrando algunos de los mejores momentos de lo que hizo en Worlds Collide 2025.

Pero, allí no paró todo. WWE subió en la tarde de hoy un video con los mejores momentos de Mr. Iguana en WWE. Y eso que solo lleva una lucha. Lo cual habla de cuán importante parece ser que va a llegar a ser Mr. Iguana. Este es el video de los mejores momentos de Mr. Iguana en WWE, que ha logrado ya más de 50 mil visitas en solo dos horas de publicado: