Mr. Iguana causó gran impresión en WWE y aparecería en NXT

Mr. Iguana fue parte del primer combate de WWE AAA Worlds Collide este sábado y generó una gran reacción en el público, casi de manera instantánea, y el luchador mexicano no los defraudó, ya que en su presentación tuvimos una mezcla de comedia física y carisma, que rápidamente lo puso en el radar del aficionado estadounidense y de todo aquel que no haya conocido el producto de AAA.

► Mr. Iguana causó sensación en Worlds Collide

El impacto que causó Mr Iguana fue inmediato, y no solo llamó la atención de los fanáticos, sino también al interior de la WWE. Al respecto, un informe reciente de Sean Ross Sapp, vía Fightful Select, mencionó que quedaron tan impresionados al punto de que decidieron llevarlo y situarlo en primera fila en Money in the Bank, así como permitirle que participe en algunas activdades promocionales, a lo cual mostró buena predisposición.

«Una fuente de la WWE dijo que había que llevarlo al Intuit Dome para una aparición en Money in the Bank«

«Fue un placer y estuvo feliz de hacer cualquier trabajo promocional que necesitaran«, comentó un alto cargo. «Tuvo una agenda muy ocupada el sábado».

El impacto también se reflejó en la venta de su mercancía que WWE puso a disposición en WWE Shop, ya que se pudo concer que hubo buenos números en la venta de sus camisetas, siendo únicamente superado por la nueva camiste de R-Truth, quien regresó al final de Money in the Bank.

Sean Ross Sapp también mencionó que la impresión que causó llegó a tal punto que están considerando llevarlo a NXT para que realice algunas apariciones.

«Una fuente de NXT indicó que presionarán para que aparezca allí«.

Sin duda, la popularidad de Mr Iguana está despertando mucho interés tras bastidores en la WWE, quien seguramente buscará capitalizar (y monetizar) este impulso.