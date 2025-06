Mr. Iguana causa un gran impacto en los aficionados de WWE

La magia de la lucha libre vivió un capítulo inolvidable durante Worlds Collide 2025, y aunque el evento reunió a estrellas de WWE y AAA, fue Mr. Iguana quien se robó el espectáculo y el cariño del público. Acompañado de su inseparable marioneta “la Yezka”, el carismático luchador mexicano debutó en el Kia Forum con una actuación que encantó tanto a los asistentes como a miles de fanáticos en redes sociales.

Desde su aparición en la lucha inaugural —donde hizo equipo con Octagón Jr. y Aero Star para medirse ante la Latino World Order ( Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado)—, Mr. Iguana se ganó ovaciones que pocas veces se ven para un debutante. Los cánticos de “¡Iguana, Iguana!” retumbaron en la arena californiana, y su mezcla de carisma, humor y agilidad hizo imposible ignorarlo.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando intentó “asustar” a Liv Morgan, quien observaba la lucha desde la primera fila, usando a la Yezka, provocando una lluvia de risas y aplausos. Esa conexión espontánea con el público marcó la pauta para una noche redonda para el luchador lagunero.

El combate concluyó con una vistosa victoria del trío mexicano, luego de un espectacular vuelo de Octagón Jr. sobre Lince Dorado. Sin embargo, los reflectores continuaron sobre Mr. Iguana, quien no solo mostró habilidad en el ring, sino que reafirmó que su propuesta escénica tiene un lugar en los grandes escenarios del entretenimiento deportivo.

Tras el evento, los elogios no se hicieron esperar. En redes sociales, fue nombrado por muchos como el «tesoro no coronado» de la noche, mientras que el veterano Konnan lo describió desde la mesa de comentaristas como “una prueba viviente de que la lucha libre también es diversión, ingenio y personalidad”.

Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios del público estadounidense que sin duda quedó fascinado con el personaje y el carisma que desde el primer momento se pudo observar en el evento.

I have seen the future and it is great #WWE #AAA #WorldsCollide #MrIguana pic.twitter.com/n19yGlzcXf

