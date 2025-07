Mr. Iguana: «AAA es grande pero WWE es otro mundo»

Mr. Iguana es uno de los luchadores de Lucha Libre AAA que mejor sensación han dejado en la WWE. Fue uno de los favoritos durante el evento Worlds Collide y lo llevaron también a Money in the Bank. También se llevó todas las ovaciones en Triplemanía Regia, se le ha confirmado para el próximo Supershow de la empresa estadounidense en México o que enfrentará junto a La Hiedra a Santino Marela y Lola Vice.

El luchador de 36 años de Culiacán, Sinaloa (México) fue entrevitado recientemente por Bill Apter y explicó cómo se siente al haber descubierto este nuevo mundo en la lucha libre después de quince años de carrera en los cuadriláteros:

«Bueno, es asombroso cómo un lugar tan especial, donde haces lo mismo que has estado haciendo durante 16, 17 años, de repente recibe toda esta atención. Eso demuestra lo grande e importante que es WWE y cuánta gente han alcanzado alrededor del mundo. Me refiero a que, si… ahora con las redes sociales cuentas seguidores, no sé, yo tenía como 40.000. Después de eso, ahora tengo como 200.000. Así que es un mundo diferente para mí, una visión distinta de lo que está pasando conmigo, con AAA, estando en arenas con, no sé, 15.000 o 10.000 personas. Pero ahora, trabajando para un pequeño punto rojo en la pantalla que son 5 millones de personas viéndote… wow.»