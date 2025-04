Movsar Evloev: «UFC intenta mantenerme lo más lejos posible del título»

Cuando se trata de su búsqueda del oro en peso pluma, Movsar Evloev dice que absolutamente no tiene el respaldo de la UFC.

Evloev hizo su última aparición en la cartelera preliminar del PPV UFC 310 de diciembre pasado en Las Vegas, donde su segunda salida del año fue contra un ex campeón de peso gallo, Aljamain Sterling.

Después de que su victoria por decisión sobre Arnold Allen en enero no fuera suficiente para impresionar a los altos mandos de la promoción, el ruso tenía más trabajo por hacer para colocarse en una posición sólida de cara a 2025.

Si bien pareció lograrlo con su victoria por decisión sobre “Funk Master”, no está claro si la racha ganadora de Evloev tendrá recompensa.

Durante una reciente entrevista para Kolos en el canal de YouTube de MMA, Evloev lo reconoció e incluso sugirió que UFC hará todo lo que esté a su alcance para encontrar opciones alternativas para el título de peso pluma.

“Según tengo entendido, la UFC intenta mantenerme lo más alejado posible de cualquier cosa relacionada con el título. Estuve en el UFC 314. Después de la pelea, tuve la oportunidad de hablar con la UFC. No querían esto. Al terminar el evento, salíamos por el pasillo. Volk estaba cerca de mí, hablando con los aficionados y el personal… Quise acercarme a él y felicitarlo, pero el personal de seguridad no me dejó y me llevó al otro lado.

“Esto demuestra a quién quiere ver la UFC en la próxima pelea por el título. Parece que, para ellos, aún no soy digno del título. Denme la oportunidad de demostrar que lo soy. Si nueve victorias en la mejor organización del mundo no son suficientes, estoy listo para pelear nueve veces más”.