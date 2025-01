Movsar Evloev: «Ilia Topuria dejará vacante su título»

Movsar Evloev está tratando de mantener la paciencia en su búsqueda del campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria.

Evloev (19-0 MMA, 9-0 UFC) permaneció invicto cuando superó al ex campeón Aljamain Sterling el pasado mes de diciembre en UFC 310. Pero con Topuria insinuando recientemente que podría dejar vacante su título , el principal contendiente Evloev se encuentra en un dilema.

«Para ser honesto, no es fácil siquiera entender lo que está pasando. Porque Max (Holloway) dijo que no volvería a subir de peso. Entonces, Ilia está hablando de que él también subirá de peso, especialmente después de mi pelea.

“No sé qué está pasando. Para mí, no importa quién será mi próximo oponente. Incluso si el campeón sube, dejará el título. Yo conseguiré el título y luego lo seguiré. El peso ligero no está demasiado lejos para mí”.

Evloev está más preocupado por convertirse en campeón que por pelear contra Topuria, pero en última instancia cree que su pelea se llevará a cabo en 145 libras.

“Incluso si sube de categoría, tomaré el cinturón primero porque este es mi primer objetivo. Entonces iré tras él, incluso si sube al peso mediano. No importa. No es un tipo grande. No necesito bajar de peso para vencer a este tipo.

“Necesito su cabeza en mi lista. El cinturón es lo primero, pero no creo que deje el título. No va a pasar al peso ligero. Volverá a defender su cinturón pronto. No sé cuándo, pero ya veremos”.

Al igual que Evloev, nadie ha podido resolver el rompecabezas contra Topuria. El joven de 30 años confía en que tiene las habilidades necesarias para destronar a Topuria y propinarle su primera derrota.

“Es un gran peleador, pero no es un peleador invencible. Soy el tipo que puede vencer a este tipo. Simplemente hagan la pelea entre él y yo y demostraré mis palabras”.